مران الزمالك - انتظام عبد الغني.. وتدريبيات تأهيلية لطارق حامد وأوباما

انتظم محمد عبد الغني مدافع الزمالك في تدريبات الفريق الجماعية بعد تعافيه من الإصابة.

وشارك عبد الغني في المران الجماعير اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وأصبح المدافع جاهزا من الناحية الطبية للمشاركة في المباريات المقبلة.

وتماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بكدمة في الكاحل.

وأنهى البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة محمد أسامة، قبل أن يشارك في تدريب اليوم بصورة طبيعية.

وفي نفس الوقت شارك الثلاثي حازم إمام وحمزة المثلوثي وأحمد فتوح بصورة طبيعية في التدريبات الجماعية لليوم الثاني على التوالي.

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم، وحرص على مطالبة اللاعبين بالتركيز في الفترة الحالية لمواصلة مسيرة الانتصارات، والحفاظ على صدارة الدوري، مشددا على أنه لا يوجد مجال للتفريط في أي نقطة خلال الفترة المقبلة.

وشرح فيريرا العديد من الأمور الفنية في حضور جهازه المعاون، لتنفيذها خلال مران اليوم استعدادا للفترة المقبلة.

وخصص فقرة تدريبات بدنية للاعبين وتولى جميع أفراد الجهاز الفني الإشراف على هذه الفقرة، والتي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة بالإضافة إلى تدريبات خفيفة بالكرة.

كما خصص فقرة فنية، وركز الجهاز الفني على تدريب اللاعبين على بعض الجمل الفنية والخططية، واللعب من لمسة واحدة وكيفية استغلال الكرات العرضية.

وواصل محمد عبد الشافي ومحمود علاء أداء تدريبات تأهيلية داخل صالة الجيمانيزيوم ذلك وفقا للبرنامج الموضوع للثنائي من أجل تجهيزهما للفترة المقبلة في ظل الإصابات التي يعاني منها اللاعبان، وتسببت في غيابهما عن المباريات الأخيرة.

وأدى يوسف إبراهيم "أوباما" وطارق حامد تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم وأدى الثنائي تدريبات بدنية خاصة تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل ولم يشارك اللاعبان في التدريبات الجماعية.

وشارك سيف جعفر في التدريبات البدنية والفنية مستخدما جبيره في يده اليمنى بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة سيراميكا كليوباترا الأخيرة وهي عبارة عن كسر في المشطية الرابعة للذراع.

ولم يشارك سيف جعفر في التقسيمة الفنية، بعدما فضل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة عدم مشاركته في التقسيمات خوفا من أي التحامات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة المقاولون العرب المقبلة المقرر لها يوم 12 يوليو الجاري في الجولة 24 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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