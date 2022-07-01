كرة سلة 3×3 - دورة البحر المتوسط.. فوز مصري وحيد في منافسات اليوم الأول

الجمعة، 01 يوليه 2022 - 00:50

كتب : FilGoal

منتخب مصر سلة 3×3

اختتمت مباريات اليوم الأول من منافسات كرة السلة 3×3 رجال وسيدات.

وفاز منتخب مصر رجال على تونس في المباراة الأولى بنتيجة 10-8، ثم خسر من اليونان بنتيجة 18-15.

ويلتقي منتخب مصر للرجال اليوم الجمعة في الجولة الثالثة مع نظيره الكرواتي.

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ويتواجد منتخب مصر للرجال في المجموعة الرابعة ويتأهل أول وثاني كل مجموعات لدور ربع النهائي.

ويمثل منتخب مصر للرجال: علي عمر – يوسف المعداوي – سيف مصطفى – حازم المشد.

خسرت سيدات منتخب مصر من إيطاليا في الجولة الأولى بنتيجة 4-15 ثم من فرنسا بنتيجة 16-10.

ويلتقي منتخب مصر للسيدات اليوم الجمعة في الجولة الثالثة مع نظيره التونسي.

ويتواجد منتخب مصر للسيدات في المجموعة الثانية ويتأهل أول وثاني كل مجموعات لدور ربع النهائي.

ويمثل منتخب مصر للسيدات: يارا حسين – فاطمة قابيل – رضوى عويس – إنجي بدوي.

وتشارك بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط بعدد 177 لاعبا ولاعبة بواقع 114 لاعبا و63 لاعبة.

ورفعت مصر رصيدها إلى 27 ميدالية متنوعة بواقع 6 ذهب - 6 فضة - 15 برونزية.

وتشارك مصر في النسخة 19 من دورة ألعاب البحر المتوسط المقرر إقامتها في وهران برياضات ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3x 3 والملاكمة والسلاح والجمباز وكرة اليد والكاراتيه والرماية والتنس والتايكوندو والكرة الطائرة والقوس والسهم والجودو والشراع وتنس الطاولة ورفع الأثقال والمصارعة والفروسية.

واعتذر عن عدم المشاركة اتحاد السباحة بسبب المشاركة في بطولة العالم بالمجر وكذلك اعتذرت اتحادات الدراجات وكرة القدم.

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