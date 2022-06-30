مران الزمالك - عودة فتوح وحازم والمثلوثي.. وتأهيل عبد الشافي وعلاء

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك اجتماعامع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي اليوم -الخميس- بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقدم فيريرا التحية للاعبين على المجهود المبذول خلال الفترة الماضية، والذي تكلل بتحقيق نتائج إيجابية للفريق في سباق الدوري خلال الموسم الحالي.

وطالب فيريرا اللاعبين بمواصلة التركيز والاجتهاد استعدادا لما هو قادم، مؤكدا على ثقته التامة فيهم من أجل تنفيذ المطلوب وتحقيق الأهداف المطلوبة.

وانتظم أحمد فتوح الظهير الأيسر في التدريبات الجماعية، حيث شارك في الفقرات التأهيلية والفنية بشكل طبيعي، بصحبة باقي زملائه بالفريق لتتأكد جاهزيته من الناحية الطبية للمشاركة في المباريات.

وخضع فتوح خلال الوقت السابق لبرنامج تأهيلي خاص بقرار من الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا ، عقب تعافيه من فيروس كورونا، قبل أن يشارك في مران اليوم بشكل طبيعي بعد التأكد من جاهزيته.

كما انتظم أيضا حازم إمام الظهير الأيمن في التدريبات الجماعية، عقب انتهاء البرنامج التأهيلي والعلاجي الذي خضع له في الفترة السابقة بسبب إصابته بشد في العضلة الخلفية.

وشارك حازم إمام في التدريبات التأهيلية و الخططية، ولكنه لم يشارك في التقسيمة الفنية الأخيرة بقرار من البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني ، والذي كلفه بأداء تدريبات خاصة تأهيلية.

أيضا انتهى التونسي حمزة المثلوثي ظهير الفريق الأيمن من برنامجه التأهيلي الخاص، ليخوض الفقرة التأهيلية والخططية بشكل طبيعي مع زملائه بالفريق حيث تأكدت جاهزيته بشكل تام للمشاركة في الفترة المقبلة.

وخاض محمد عبد الغني مدافع الفريق فقرة تدريبات تأهيلية ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج الموضوع للاعب للتعافي من الإصابة.

وأدى عبد الغني فقرة تدريبات تأهيلية بالجري الخفيف، أعقبها جزء بالكرة من خلال التمرير تحت قيادة أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال بالفريق.

وحرص فيريرا على عقد جلسة مع عبد الغني اطمأن خلالها منه على سير البرنامج التأهيلي الموضوع له للتعافي والجاهزية بشكل للفترة المقبلة.

وخاض محمد عبد الشافي ومحمود علاء ثنائي دفاع الزمالك تدريبات تأهيلية داخل صالة الألعاب الرياضية، وفقا للبرنامج الموضوع لثنائي الزمالك من أجل تجهيزهما للفترة المقبلة في ظل الإصابات التي يعانيان منها، ويغيبان بسببها عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الأخيرة.

يذكر أن محمد عبد الشافي يعاني من كدمة في الركبة، بينما محمود علاء تعرض للإصابة على مستوى كاحل القدم خلال معسكر المنتخب الوطني خلال الأجندة الدولية الأخيرة.

وأخيرا تم تصعيد عدد من اللاعبين الشباب بفريق الأمل للمشاركة في مران الفريق الأول، وهم: حسام أشرف مهاجم فريق 2001 ، ومحمد كمال "أوماجا" مدافع فريق 2003 وأدهم الخواجة مهاجم 2001، بالإضافة إلى عبد الرحمن علي مدافع 2003 ومحمد حمدي مدافع 2000.

ويشارك في التدريبات مجموعة الشباب المتواجدة بشكل دائم مع الفريق الأول وهم: يوسف أسامة نبيه ومحمد خضري ومحمد حسام بيسو وحاتم محمد "سكر".

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم بعدما حصل الفريق على راحة بالأمس، بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت باستاد القاهرة، ضمن الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم 12 يوليو المقبل، في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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