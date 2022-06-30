مران الأهلي – تدريبات استشفائية للاعبين ومتنوعة للحراس

خاض الأهلي مرانه اليوم الخميس للمرة الأولى تحت قيادة مدربه ريكاردو سواريس استعدادا للقاء بتروجت في نصف نهائي كأس مصر لموسم 2020-2021 السبت المقبل.

وشهد المران تدريبات استشفائية للاعبين الذين شاركوا في لقاء سموحة أمس الأربعاء في الجولة 23 من الدوري المصري.

كما خاض حراس المرمى تدريبات متنوعة تحت قيادة مدربهم الجديد باولو لوبو.

وحرص سواريس على عقد محاضرة فنية سريعة مع اللاعبين والتعرف عليهم قبل بدء المران.

وكان الأهلي خسر من سموحة أمس في استاد الإسكندرية بثلاثة أهداف لهدفين.

وتجمد رصيد الأهلي عند 44 نقطة يحتل بهم المركز الثالث في جدول الترتيب بعدما خاض 20 مباراة. ويبتعد الأهلي عن بيراميدز بخمس نقاط، وعن الزمالك المتصدر بسبع نقاط.

لكن بيراميدز والزمالك خاضا كل مبارياتهما الـ23.

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