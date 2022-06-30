مالديني: جددنا في اللحظات الأخيرة.. بدأنا متأخرين بعض الشيء وسنعوض الوقت الضائع

الخميس، 30 يونيو 2022 - 18:49

كتب : FilGoal

باولو مالديني - ميلان

جدد باولو مالديني أسطورة الروسونيري تعاقده مع نادي ميلان الإيطالي في منصب المدير التقني.

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي فأن مالديني وافق على عرض الإدارة ومن المنتظر الإعلان الرسمي عن تجديده.

يأتي ذلك في اليوم الأخير لتعاقد مالديني مع ملاك ميلان الحاليين والذي امتد لـ 3 مواسم.

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وقال مالديني للصحفيين عقب خروجه من مقر النادي: "جددنا في اللحظة الأخيرة وفعلنا ذلك".

وأضاف "نحن سعداء لوجودنا هنا ومستعدون للتخطيط للمستقبل لتحقيق المزيد من الانتصارات".

وأردف "هناك وقت، بدأنا متأخرين بعض الشيء، لكننا سنعوض الوقت الضائع. أنا سعيد جدا".

واستطاع مالديني رفقة ريكي ماسارا المدير الرياضي قيادة الفريق لتحقيق لقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ 11 عاما وتأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 7 سنوات.

وظهر باولو سكاروني المدير التنفيذي للنادي صباح اليوم وشدد على ثقته الشديدة في تجديد الثنائي.

واستحوذت شركة "ريدبيرد" على أسهم ميلان من صندوق إيليوت في صفقة تقدر بـ 1.2 مليار يورو.

ومن المنتظر أن يتم تفعيل شراء أسهم النادي الإيطالي في شهر سبتمبر بعد إنهاء الأوراق المالية.

وحصد ميلان لقب الدوري الإيطالي الموسم المنقضي لأول مرة منذ 11 عاما.

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