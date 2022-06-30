تمهيدا لعودته.. ظهور عبد القادر في مران سواريس الأول

الخميس، 30 يونيو 2022 - 18:37

كتب : أحمد الخولي

أحمد عبد القادر

بدأ أحمد عبد القادر لاعب الأهلي تدريبات الجري حول الملعب، على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم اليوم -الخميس- على ملعب التتش بالجزيرة.

ويخوض عبد القادر مرحلة جديدة من برنامجه التأهيلي للتخلص من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الأمامية.

وأدى اللاعب جانبا من التدريبات التأهيلية في صالة الألعاب الرياضية، ثم أعقبها بالجري حول الملعب.

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وقال أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي: "اللاعب يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي، وهناك تحسن واستجابة للتدريبات البدنية والعلاجية التي يؤديها تمهيدا للعودة إلى التدريبات الجماعية".

وأعلن الأهلي إصابة عبد القادر في الحادي والعشرين من يونيو الجاري، وذلك قبل مباراة غزل المحلة في الدوري المصري، والتي انتهت بفوز الأحمر 2-1.

وخاض الأهلي مرانه الأول تحت قيادة البرتغالي ريكاردو سواريس مدربه الجديد، والمدرب السابق لفريق جيل فيسنتي.

وتولى سواريس قيادة القلعة الحمراء خلفا للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، الذي غادر منصبه باتفاق مشترك في الثالث عشر من يونيو الجاري.

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