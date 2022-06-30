لقطات من مران سواريش الأول في الأهلي.. جلسة مع أفشة وطلب وحضور أسطورة

عقد ريكاردو سواريش المدير الفني الجديد للأهلي مرانه الأول اليوم الخميس استعدادا للقاء بتروجت في نصف نهائي كأس مصر لموسم 2020-2021.

ويكشف FilGoal.com أبرز لقطات من مران الأهلي الأول للمدرب البرتغالي.

حضر الأسطورة البرتغالية نونو جوميش للمران في ظل عمله كوكيل أعمال لسواريش.

وحرص سواريش على معاينة الجيمانزيوم الخاص بالفريق وقبل انطلاق المران عاين أرضية ملعب مختار التتش رفقة طاقمه المعاون.

وقام سواريش بتقسيم الملعب بنفسه وفقا لبرنامج المران الذي يرغب في خوضه.

وبعد ذلك طلب سواريش تقريرا طبيا مفصلا عن موقف كل اللاعبين المصابين قبل أن يعقد جلسة مع الفريق الطبي للأهلي.

وبعدها عقد جلسة مع محمد مجدي "أفشة" وتحدثا في بعض الأمور.

تلى تلك الجلسة واحدة أخرى مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسامي قمصان المدرب العام قبل أن يعقد محاضرة مع اللاعبين في غرفة الاجتماعات.

وفي الختام عقد باولو لوبو مدرب حراس المرمى الجديد جلسة مع الحراس الأربعة للأهلي.

ويلتقي الأهلي مع بتروجت السبت المقبل.

اقرأ أيضا:

سواريش: جوزيه أخبرني بكل شيء

مفاجأة في عقد كلاتنبرج مع اتحاد الكرة

علاقة غرامية بين مدرب بايرن وصحفية بيلد تنهي مسيرتها

تصريح مثير من مروان حمدي عن عودته للزمالك