بعد إعلان خروجه من الجهاز الفني.. رسالة الشناوي لتوديع يانكون

كتب محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي رسالة وداعية لمدرب حراس المرمى السابق ميشيل يانكون، بعد خروجه من الجهاز الفني الجديد.

وقال الشناوي عبر إنستجرام "ميشيل.. شكرا لك على كل شيء في هذه الأعوام القليلة الماضية".

وأضاف "تعلمت منك الكثير خلال هذه الفترة وسأتذكر دائما رابطتنا العائلية وأعتز بها".

واختتم "حظ طيب لك في الفصل الجديد".

وجاء السويسري ميشيل يانكون مع مواطنه رينيه فايلر المدير الفني الأسبق لفريق الأهلي.

واستمر يانكون بعد رحيل فايلر، كجزء من جهاز الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، الذي غادر القلعة الحمراء في الثالث عشر من يونيو الجاري.

وأعلن الأهلي تعاقده مع البرتغالي ريكاردو سواريس المدير الفني السابق لفريق جيل فيسنتي.

ويأتي مع جهاز سواريس مدرب حراس جديد هو باولو لوبو.

وعرض الأهلي على يانكون وظيفة جديدة في النادي لضمان استمراره مع القلعة الحمراء. (طالع التفاصيل)

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