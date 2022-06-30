بعد حل أزمة العقد.. مدافع الجزائر ينضم إلى باشاك شهير

أعلن نادي اسطنبول باشاك شهير يوم الخميس ضم الدولي الجزائري أحمد توبة قادما من نادي فالفيك الهولندي.

توبة البالغ من العمر 24 عاما كان يريد الرحيل مجانا من فريقه الهولندي مستندا على بند في عقده، لكن نادي فالفيك نفى وجود هذا البند في العقد الذي يربطهما.

وذكر النادي الهولندي في بيان "توصلنا لاتفاق مع نادي اسطنبول باشاك شهير على انتقال أحمد توبة".

وخاض الظهير الجزائري 62 مباراة مع فريق فالفيك في الموسمين الماضيين.

وقال فرانك فان موسلفيلد مدير فالفيك: "تطوير اللاعبين الشباب ركيزة مهمة في رؤية النادي، فمن خلالنا شق توبة طريقه نحو المنتخب الجزائري".

وأضاف "نشكر أحمد على جهوده وتفانيه في صفوف فالفيك في المواسم الأخيرة. ونتمنى له كل التوفيق والنجاح في خطوته التالية إلى اسطنبول وكل مسيرته المهنية".

🤝 #RKC Waalwijk heeft met @ibfk2014 overeenstemming bereikt over de transfer van Ahmed Touba. Lees hier het hele bericht: https://t.co/sivcft8bud. — RKC Waalwijk (@RKCWAALWIJK) June 30, 2022

توبة خاض 29 مباراة في مختلف المسابقات مع نادي فالفيك الموسم الماضي

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