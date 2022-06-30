مدرب باشاك شهير: ظروفنا الاقتصادية حرمتنا من تريزيجيه.. وسينجح في أي مكان

الخميس، 30 يونيو 2022 - 16:39

كتب : FilGoal

تريزيجيه - باشاك شهير - الدوري التركي

يؤمن إيمري بيلوزوغلو المدير الفني لفريق اسطنبول باشاك شهير بقدرة لاعبه السابق محمود حسن "تريزيجيه" على النجاح مع أي فريق.

وقال بيلوزوغلو في تصريحات لشبكة beIN sports: "تريزيجيه لاعب مميز للغاية. إنه موهوب ويعمل بجد".

وأضاف "تريزيجيه لا يهدر أي دقيقة في التدريبات، ويعطي كل شيء لفريقه".

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وتابع بيلوزوغلو "كنت أتمنى استمراره مع الفريق لكن ظروفنا الاقتصادية حالت دون ذلك".

وأتم "أنا متأكد بنسبة 100% من نجاحه مع أي فريق سيلعب في صفوفه الموسم المقبل".

ولعب تريزيجيه النصف الثاني من الموسم معارا إلى باشاك شهير التركي تحت قيادة بيلوزوغلو ليشارك معه في 13 مباراة، سجل خلالها ستة أهداف وصنع أربعة آخرين.

إلى طرابزون؟

وتوصل طرابزون سبور التركي لاتفاق مع أستون فيلا الإنجليزي بشأن انتقال محمود حسن "تريزيجيه"، حسب تقارير تركية عديدة.

وقال ياجيز سابونتوشجلو صحفي منصة Vole التركية أن الناديين توصلا لاتفاق بالفعل.

وأشار الصحفي التركي إلى أن ممثلي اللاعب سيتحولون إلى إسطنبول لإنهاء الإجراءات الخاصة بالعقد.

تريزيجيه انتقل لصفوف أستون فيلا قادما من قاسم باشا التركي في يوليو 2019 ليشارك مع الفيلانز في 64 مباراة، سجل خلالها تسعة أهداف وصنع خمسة آخرين.

وسبق لـ تريزيجيه خوض تجربة ناجحة في الملاعب التركية رفقة قاسم باشا بين 2017 و2019 قبل أن يتحوّل للدوري الإنجليزي.

ويشارك طرابزون سبور في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد تتويجه بالدوري التركي الموسم الماضي.

وفاز طرابزون سبور بالدوري للمرة السابعة في تاريخه والأولى منذ عام 1984.

اللاعب صاحب الـ27 عامًا تعرض لقطع في الرباط الصليبي العام الماضي، مما أبعده عن الملاعب لعدة أشهر وأفقده مكانه الأساسي في أستون فيلا.

وخاض تريزيجيه مع أستون فيلا 64 مباراة، سجل خلالها 9 أهداف وصنع 5.

وقاد المصري أستون فيلا لخوض نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، بالإضافة إلى البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسمه الأول مع الفريق.

ويمتلك تريزيجيه 56 مباراة دولية مع منتخب مصر سجل خلالها 8 أهداف، وقاده لوصافة كأس الأمم الإفريقية مرتين، بالإضافة إلى المشاركة في كأس العالم 2018.

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