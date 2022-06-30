رغم حضور مدربي الفريقين.. إلغاء المؤتمر الصحفي للقاء سموحة والأهلي

الخميس، 30 يونيو 2022 - 00:14

كتب : FilGoal

سموحة والأهلي

تقرر إلغاء المؤتمر الصحفي لمباراة سموحة والأهلي رغم حضور مدربي الفريقين، وذلك لتأخر وصول الصحفيين.

وتأخر الصحفيون عن الحضور إلى قاعة المؤتمرات بسبب الإجراءات الأمنية، ليصل سامي قمصان مدرب الأهلي، وعبد الحميد بسيوني مدرب سموحة دون أن يجدا أيا من الصحفيين.

وبعد رحيل المدربين عن القاعة، حضر الصحفيون إلى المؤتمر، لكن المنظم أخطرهم بإلغاء المؤتمر.

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كان سموحة قد فاز على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ23 من الدوري المصري.

خسارة جمدت رصيد الأهلي عند النقطة الـ44 من 20 مباراة، وبفارق 7 نقاط عن الزمالك صاحب الصدارة، والذي خاض 23 مباراة.

ويلتقي الأهلي مع الجونة يوم الثلاثاء المقبل، في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة. مباراة ستشهد تواجد ريكاردو سواريس المدرب البرتغالي الجديد للفريق.

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