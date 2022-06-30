تقرير إسباني: ناثان أكي على بعد خطوة للعودة إلى تشيلسي

الخميس، 30 يونيو 2022 - 00:10

كتب : FilGoal

ناثان آكي

أصبح نادي تشيلسي على بعد خطوة من إتمام التعاقد مع ناثان أكي لاعب مانشستر سيتي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسبما نشرت "ريليفو" الإسبانية فإن تشيلسي أصبح على مقربة من ضم أكي بمبلغ 40 مليون يورو.

ويسعى تشيلسي لتعويض رحيل ثنائي قلب الدفاع أنطونيو روديجر المنضم حديثا إلى ريال مدريد وأندرياس كريستنسن القريب من المغادرة هذا الصيف.

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آكي تخرج من أكاديمية تشيلسي ومنذ صعوده إلى الفريق الأول تخللت فتراته مع البلوز الكثير من الإعارات قبل أن ينتقل إلى بورنموث وأخيرا إلى سيتي.

صاحب الـ27 عاما شارك الموسم الماضي مع مانشستر سيتي في 27 مباراة فقط وسجل 3 أهداف.

وحصد آكي لقب الدوري الإنجليزي مع سيتي في الموسمين الأخيرين.

جدير بالذكر أن الدولي الهولندي انضم لسيتي قادما من بورنموث صيف 2020.

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