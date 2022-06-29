دورة البحر المتوسط - سمر حمزة تختتم ميداليات مصر اليوم

اختتمت منافسات اليوم الرابع من دورة ألعاب البحر المتوسط، وأهدت سمر حمزة مصر الميدالية 22 في البطولة.

وتستضيف مدينة وهران الجزائرية دورة ألعاب البحر المتوسط حتى 5 يوليو المقبل.

وتوجت سمر حمزة بالميدالية البرونزية بعد الفوز على لاعبة إسبانيا عقب 30 ثانية فقط بالتثبيت في منافسات وزن 76 كجم بالمصارعة الحرة.

ورفعت مصر رصيدها إلى 22 ميدالية متنوعة بواقع 5 ذهب - 5 فضة - 12 برونزية.

حصاد بعثة مصر في البحر المتوسط حتى الآن:

- محمد عبدالموجود ذهبية وزن 66 كجم جودو.

- عمرو رضا ذهببة وزن 74 كجن مصارعة حرة.

- منتخب السيدات لتنس الطاولة الميدالية الذهبية.

- فريال أشرف ذهبية وزن 68 كجم كاراتيه.

- يوسف بدوي ذهبية وزن 84 كجم كاراتيه.

- يحي حافظ فضية وزن 65 كجم مصارعة حرة.

- عبداللطيف منيع فضية وزن 130 كجم مصارعة رومانية.

- أحلام يوسف فضية وزن تحت 55 كجم كاراتيه.

- عبدالله ممدوح فضية وزن 75 كجم كاراتيه.

- عزمي محيلبة برونزية الرماية سكيت.

- يسري سامي برونزية وزن 60 كجم جودو.

- سمر حمزة برونزية وزن 76 كجم مصارعة حرة.

- شيماء محمد برونزية وزن 53 كجم مصارعة حرة.

- علي زهران برونزية جهاز الحلق جمباز.

- ضحى هاني برونزية الريشة الطائرة.

- ريم أحمد فضية وزن 50 كجم كاراتيه.

- يوسف حميدة برونزية وزن 125 كجم مصارعة حرة.

- هيثم فهمي برونزية وزن 60 كجم مصارعة رومانية.

- عبدالرحمن عمر برونزية وزن 67 كجم مصارعة رومانية.

- نور الدين حسن برونزية وزن 87 كجم مصارعة رومانية.

- أحمد أيمن برونزية 67 كجم كاراتيه.

- عمرو علاء برونزية وزن تحت 60 كجم كاراتيه.

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