دورة البحر المتوسط - سمر حمزة تختتم ميداليات مصر اليوم

الأربعاء، 29 يونيو 2022 - 23:57

كتب : FilGoal

سمر حمزة - مصارعة

اختتمت منافسات اليوم الرابع من دورة ألعاب البحر المتوسط، وأهدت سمر حمزة مصر الميدالية 22 في البطولة.

وتستضيف مدينة وهران الجزائرية دورة ألعاب البحر المتوسط حتى 5 يوليو المقبل.

وتوجت سمر حمزة بالميدالية البرونزية بعد الفوز على لاعبة إسبانيا عقب 30 ثانية فقط بالتثبيت في منافسات وزن 76 كجم بالمصارعة الحرة.

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ورفعت مصر رصيدها إلى 22 ميدالية متنوعة بواقع 5 ذهب - 5 فضة - 12 برونزية.

حصاد بعثة مصر في البحر المتوسط حتى الآن:

- محمد عبدالموجود ذهبية وزن 66 كجم جودو.

- عمرو رضا ذهببة وزن 74 كجن مصارعة حرة.

- منتخب السيدات لتنس الطاولة الميدالية الذهبية.

- فريال أشرف ذهبية وزن 68 كجم كاراتيه.

- يوسف بدوي ذهبية وزن 84 كجم كاراتيه.

- يحي حافظ فضية وزن 65 كجم مصارعة حرة.

- عبداللطيف منيع فضية وزن 130 كجم مصارعة رومانية.

- أحلام يوسف فضية وزن تحت 55 كجم كاراتيه.

- عبدالله ممدوح فضية وزن 75 كجم كاراتيه.

- عزمي محيلبة برونزية الرماية سكيت.

- يسري سامي برونزية وزن 60 كجم جودو.

- سمر حمزة برونزية وزن 76 كجم مصارعة حرة.

- شيماء محمد برونزية وزن 53 كجم مصارعة حرة.

- علي زهران برونزية جهاز الحلق جمباز.

- ضحى هاني برونزية الريشة الطائرة.

- ريم أحمد فضية وزن 50 كجم كاراتيه.

- يوسف حميدة برونزية وزن 125 كجم مصارعة حرة.

- هيثم فهمي برونزية وزن 60 كجم مصارعة رومانية.

- عبدالرحمن عمر برونزية وزن 67 كجم مصارعة رومانية.

- نور الدين حسن برونزية وزن 87 كجم مصارعة رومانية.

- أحمد أيمن برونزية 67 كجم كاراتيه.

- عمرو علاء برونزية وزن تحت 60 كجم كاراتيه.

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