بهدف +90.. الوداد بطلا للدوري المغربي للمرة الـ22

توج نادي الوداد البيضاوي بطلا للدوري المغربي للمرة الـ22 تاريخيا.

وضمن الوداد لقب الدوري قبل جولة واحدة من نهايته، وذلك بعد التعادل مع مولودية وجدة بهدفين لكل فريق بالجولة قبل الأخيرة.

لامين دياكيتي تقدم لمولودية وجدة في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف اللاعب ذاته هدفا ثانيا في الدقيقة الـ33، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين.

في شوط المباراة الثاني، عاد الوداد في اللقاء بقوة. جي مبينزا سجل الأول في الدقيقة الـ50.

وبينما كانت المباراة تتجه للنهاية، أبى الوداد إلا وأن يقتنص التعادل الذي حسم به اللقب. جوفيل تسومو سجل خلفية مزدوجة رائعة في المرمى بالدقيقة الـ90، لينتهي اللقاء بالتعادل.

تعادل رفع رصيد الوداد إلى النقطة الـ63 في صدارة ترتيب الدوري، وبفارق 4 نقاط عن الرجاء الذي فاز على الجيش الملكي بهدفين مقابل هدف، لكن الفوز لم يسعفه للاستمرار في المنافسة.

تتويج الوداد هو الثاني على التوالي، والـ22 تاريخيا كأكثر الفرق تتويجا بالدوري المغربي.

وجمع الوداد لقب الدوري بلقب دوري أبطال إفريقيا، ليكون قد حصل على ثنائية هذا الموسم.

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