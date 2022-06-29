مؤتمر جونياس: بيراميدز يواصل الصراع على لقب الدوري.. وهذا سبب استبدال أسامة جلال

الأربعاء، 29 يونيو 2022 - 21:55

كتب : أحمد الخولي

تاكيس جونياس بيراميدز

شدد تاكيس جونياس المدير الفني لـ بيراميدز على ضرورة تحقيق انتصارات متتالية للحفاظ على موقف فريقه قويًا في صراع اللقب.

وفاز بيراميدز في الدقائق الأخيرة على إنبي بهدف دون رد في الجولة 23 للدوري المصري.

وصرّح جونياس بعد اللقاء: "حققنا فوزا مهما للغاية، فالمباراة لم تكن سهلة والمنافس لعب بصلابة".

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وأضاف المدرب اليوناني: "كان من الضروري استمرار الانتصارات في الدوري وحصد نقاط متتالية لمواصلة الصراع على اللقب".

وتابع: "نركز حاليا على تطوير الأداء من مباراة لأخرى، فطريقة اللعب هي ما سيمنح بيراميدز الفوز".

وأتم كاشفًا عن خطورة إصابة أسامة جلال الذي غادر الملعب في الشوط الأول: "إصابة أسامة جلال ليست قوية لكني فضلت استبداله لإراحته خوفا من تفاقم الإصابة، الفريق في حاجة إلى خدماته".

وحقق بيراميدز بذلك انتصاره الثالث على التوالي في الدوري، بعد الفوز على إنبي بهدف إريك تراوري بالمباراة التي أقيمت على استاد الدفاع الجوي.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثاني وبفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر.

ونجح صاحب الأرض في تحقيق فوزه الأول على إنبي بعدما فشل في الفوز بآخر ثلاث مباريات بينهما في مسابقة الدوري.

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