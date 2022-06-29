أشرف صبحي: سندعم المنتخب ماليا للتعاقد مع مدرب أجنبي.. وتحمست لعودة كيروش

كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن الحالة التي ستدعم فيها الوزارة اتحاد الكرة للتعاقد مع مدير فني أجنبي للمنتخب.

وقال صبحي عبر إذاعة ميجا إف إم: "طالما أن هذا الدعم المالي سيذهب لمنتخب مصر فلا يوجد أي مشكلة ولكن بشرط أن يتم تقديم مشروع المدرب لنا وننظر فيه أولا".

وأضاف "كنت متحمس لعودة كيروش لتدريب منتخب مصر ولكن بعد توقف المفاوضات فلن نقف على أي شخص".

وواصل "اتحاد الكرة أصبحت مهمته الأساسية الآن تطوير منظومة الكرة المصرية ومنتخب مصر بعدما تحملت رابطة الأندية مهمة تنظيم الدوري".

وأكمل "منذ بداية عملي ونستقبل في المطار أي لاعب أو لاعبة حققوا إنجازات لمصر في أي لعبة فردية، وإذا كنت مرتبط بأي أحداث أخرى يذهب بدلا مني معاون الوزير".

وأشار "محمد صلاح وصل مصر بطائرة خاصة ولم يعرف الكثير بموعد وصوله وبالفعل كانت لدينا النية لتكريمه بشكل مميز لأنه سفير رياضي حقق لمصر الكثير وواجب علينا أن نكرمه معنويا وهو أمر جيد بالنسبة لنا كدولة".

وأتم تصريحاته "لا أعتقد أنه هناك تعمد تقصير أو إهمال في عدم استقبال أي بطل مصري مثل ما حدث مع صلاح وعلي زين، وهي تكون ظروف خاصة بكل حالة ودائما ما يكون رد فعلنا بشكل سريع جدا".

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