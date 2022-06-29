تقرير: مستثمر أقلية يبحث إيقاف عملية بيع نادي ميلان

الأربعاء، 29 يونيو 2022 - 15:53

كتب : FilGoal

ميلان الإيطالي

تبحث شركة "بلو سكاي" مستثمر أقلية في نادي ميلان الإيطالي لإيقاف عملية بيع النادي.

واستحوذت شركة "ريدبيرد" على أسهم ميلان من صندوق إيليوت في صفقة تقدر بـ 1.2 مليار يورو.

ومن المنتظر أن يتم تفعيل شراء أسهم النادي الإيطالي في شهر سبتمبر بعد إنهاء الأوراق المالية.

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أشارت شبكة "بلومبرج" الأمريكية أن شركة "بلو سكاي" تقدمت بشكوى في ظل وجود مناقشات "خلف أبواب مغلقة" لبيع النادي وهو خرق لحقوق أصحاب الأسهم الأقل.

وتمتلك شركة "بلو سكاي" 4.3% من الشركة القابضة التي تمتلك ميلان وزعموا أن جوردون سينجر رئيس "صندوق إيليوت" أبلغهم بأن عملية البيع تركز على تعظيم القيمة لميلان، وبدلا من ذلك تركوا مهمشين تماما.

وتأمل الشركة عن طريق بعض المستندات في محكمة أمريكية تعطيل بيع النادي لشركة "ريد بيرد".

وحصد ميلان لقب الدوري الإيطالي الموسم المنقضي لأول مرة منذ 11 عاما.

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