أحمد سامي: التفريط في أي لاعب بـ سيراميكا كليوباترا لن يكون بسهولة

تحدث أحمد سامي المدير الفني لـ سيراميكا كليوباترا عن حقيقة العروض المقدمة للثنائي محمد إبراهيم وشادي حسين.

وخسر سيراميكا كليوباترا من الزمالك أمس الثلاثاء بنتيجة 3-2 في الجولة 23 من الدوري المصري.

وقال أحمد سامي عبر إذاعة ميجا أف أم: "لدي طموحات مع سيراميكا كليوباترا لاستكمال ما بدأه هيثم شعبان مع الفريق منذ عامين".

وأضاف "من الطبيعي أن تصل عروضا لـ محمد إبراهيم وشادي حسين بحسب ما يقدمه الثنائي، ونسعي للحفاظ على قوام الفريق".

وشدد "سنجدد تعاقد محمد إبراهيم قريبا".

وأتم "التفريط في أي لاعب بسيراميكا كليوباترا لن يكون بسهولة، إلا إذا كان العرض لا يُقاوم".

ويتصدر شادي حسين ترتيب هدافي سيراميكا الموسم الجاري برصيد 6 أهداف في الدوري

فيما يأتي محمد إبراهيم خلفه بتسجيل 4 أهداف وصناعة 5 في الدوري.































































































































































































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