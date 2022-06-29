بعد إعلان اعتزاله.. وزير الرياضة يقرر ضم محمد إيهاب لمشروع البطل الأوليمبي

الأربعاء، 29 يونيو 2022 - 15:29

كتب : FilGoal

محمد إيهاب

تواصل أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مع بطل مصر الأوليمبي في رفع الأثقال اللاعب محمد إيهاب بعد قرار اعتزاله اللعب الدولى بعد إلغاء فئة وزن 81 كجم من منافسات أوليمبياد باريس 2024.

يأتي ذلك فى إطار حرصه على متابعة أحوال جميع أبطال مصر الرياضيين.

وأعلن محمد إيهاب بطل رفع الأثقال اعتزاله بعد إلغاء فئة وزن 81 كجم من أولمبياد باريس 2024. (طالع التفاصيل)

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وأكد وزير الشباب والرياضة على قيمة اللاعب محمد إيهاب، وإنجازاته العديدة التى حققها للمنتخب الوطنى لرفع الأثقال خلال مسيرته الرياضية مع المنتخب، متمنياً له خالص التوفيق والنجاح فى الفترة المقبلة.

وفى هذا السياق، أعلن وزير الشباب والرياضة ضم اللاعب محمد إيهاب إلى الجهاز الفني للمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى الذى تنفذه الوزارة للكشف عن الموهوبين وإعدادهم وفق أسس علمية محددة، مبيناً أن محمد إيهاب سيضيف للمشروع بخبراته المتراكمة فى رياضة رفع الأثقال، وسيساهم فى تحفيز أعضاء المشروع الواعدين، كقدوة حسنة لهم.

وكان إيهاب قد حقق ذهبية بطولة العالم 2017، وثلاث فضيات منافسات 2014 و2015 و2018.

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