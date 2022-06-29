ميلان يوقع عقد شراكة طويل الأمد مع بوما

أعلن ميلان بشكل رسمي تجديد شراكته مع "بوما" بعقد طويل الأمد.

وبدأت شراكة الروسونيري مع الشركة الألمانية في 2018، وسيقترن اسم بوما مع مقر تدريبات ميلان في العقد الجديد.

وسيكون اسم مقر تدريبات ميلان "بوما بيت كرة القدم" لمساعدة الأجيال الجديدة في النادي وكذلك فريق سيدات النادي.

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية فأن ميلان سيجني 30 مليون يورو سنويا من العقد الجديد.

وقال إيفان جازيديس المدير التنفيذي للنادي اللومباردي: "فخورون بمواصلة الرحلة طويلة الأمد مع بوما، شريكنا الرئيسي منذ 2018".

🤝 @pumafootball and #ACMilan announce a long-term extension of their partnership and will launch the "PUMA House of Football" Training Center ➡️ https://t.co/kkfkiEQQnm#SempreMilan pic.twitter.com/DOoPMHDbES — AC Milan (@acmilan) June 29, 2022

وأضاف "سعداء لبدء رحلة جديدة في علاقتنا، سنركز بقوة على تطوير فريق السيدات وكذلك الجيل الجديد من المواهب، والذي يعكس بطريقة ممتازة رؤية النادي".

وحلت بوما بدلا من أديداس والتي تولت رعاية قمصان ميلان لمدة 20 عاما بين 1998 و2018.

ومن قبل تولت شركة لوتو رعاية قمصان ميلان بين 1993 و1998 ومن قبل أديداس بين عامي 1990 و1993.

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