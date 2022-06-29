سبورت: برشلونة مجبر على تعديل عقدي كيسيه وكريستنسن

سيكون برشلونة مجبرا على تعديل عقدي الثنائي فرانك كيسي وأندرياس كريستنسن لمعادلة قانون اللعب النظيف وذلك وفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية.

النادي الكتالوني لم يعلن عن الصفقتين بشكل رسمي حتى الآن إذ من المقرر الإعلان عن ضم الثنائي الجديد عقب 30 يونيو بحسب الصحيفة ذاتها.

وأوضحت سبورت أن برشلونة يحترم الاتفاق المالي مع كريستنسن وكيسي لكنه سيجري بعد التعديلات بسبب موقفه الاقتصادي.

كيسي سينضم لصفوف برشلونة عقب نهاية عقده مع ميلان فيما سيعزز كريستنسن دفاعات المدرب تشافي بعد رحيله عن تشيلسي.

وسينضم الثنائي إلى برشلونة بشكل مجاني في ظل الموقف الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه وصيف الدوري الإسباني.

وقضى كيسي 5 مواسم بقميص ميلان منذ انضمامه قادما من أتالانتا في 2017.

وخاض لاعب الوسط الإيفواري 214 مباراة وسجل 36 هدفا بقميص الروسونيري.

فيما قضى كريستنسن داخل صفوف تشيلسي 5 مواسم منذ قدومه من بوروسيا مونشنجلادباخ صيف 2017.

وشارك المدافع الدنماركي (26 عاما) خلال 160 مباراة مع تشيلسي وسجل هدفين وصنع مثلهما.

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