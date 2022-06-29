كوبا ليبرتادوريس - إصابة ويليان وتحية نازية بين بوكا وكورينثيانز.. وسكولاري يواصل سلسلته مع باراناينسي

سلسلة لا هزيمة، وتعادل سلبي، وتحية نازية وبطاقة حمراء، في أبرز أحداث اليوم الأول من مباريات دور الـ 16 لـ كوبا ليبرتادوريس 2022.

البطولة الأعرق في أمريكا الجنوبية بدأت أول خطوات تحديد المتأهل للمباراة النهائية.

وإليكم أبرز أحداث مباريات اليوم.

كورينثاينز × بوكا جونيورز

رغم انتهاء المباراة بتعادل سلبي إلا أن أحداثها كانت مثيرة في قمة دور الـ 16.

الشوط الأول عرف إثارة في دقائقه الأخيرة، ضربة جزاء لصالح أصحاب الأرض انبرى لها روجر جيديش وتصدى لها أجوستين روسي حارس الفريق الأرجنتيني.

ركلة جزاء هي الخامسة التي يتصدى لها الحارس الأرجنتيني من أصل 10 سُددوا على مرماه.

وتألق كاسييو في الزود عن مرماه، بالتصدي ببراعة لتصويبة داريو بينيديتو في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

تكرر الأمر في الشوط الثاني لكن دون أهداف، كاد بينيديتو أن يخطف هدف الفوز القاتل لكن تصويبته جاورت المرمى.

وتعرض ويليان –لاعب تشيلسي السابق- والفريق البرازيلي لإصابة قوية على مستوى الكتف ولم يستطع استكمال المباراة بسببها.

عقب المباراة وحسب وسائل إعلام برازيلية، تم إلقاء القبض على 5 مشجعين من بوكا جونيورز، والتقطت الكاميرات اثنين منهما، الأول بسبب أداء التحية النازية في المدرجات والثاني بسبب تقليد أصوات القرود تجاه جماهير الفريق البرازيلي.

وتم إلقاء القبض على مشجع آخر بسبب السخرية من جماهير كورينثيانز على طريقة القرود. الموضوع ده اتكرر بين الفريقين في مباراة دور المجموعات والقي القبض على مشجع وخرج بكفالة وقتها.pic.twitter.com/ALLLIeuICQ — Eslam Ahmed 🇨🇴 (@islam_colombia) June 29, 2022

إيميليك × أتليتكو مينيرو

في الإكوادور استطاع أتليتكو مينيرو البرازيلي تحت قيادة أنطونيو محمد من العودة بتعادل ضد إيميليك.

جونيور أديمير تقدم للضيوف بعدما تلقي بينية من ناتشو فيرنانديز في الدقيقة 16.

وسجل الأوروجوياني سيباستيان روديجيز هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 58.

وبعد 10 دقائق أكملت الديوك البرازيلية اللقاء بـ 10 لاعبين بعد طرد آلان بسبب ضرب لاعب الخصم بالمرفق.

وفي الدقيقة 87 تألق الحارس أورتيز بيدرو وتصدى لركلة جزاء نفذها البرازيلي هالك ليحسم التعادل نتيجة الذهاب.

أتليتكو باراناينسي × ليبرتاد

في مباراته الأولى بالبطولة، احتاج فيتور روكي فقط لـ 6 دقائق من أجل تسجيل أول أهداف أتليتكو باراناينسي والأول له في المسابقة.

اللاعب البالغ 17 عاما و120 يوما أصبح أصغر لاعب بصفوف باراناينسي يسجل هدفا في كوبا ليبرتادوريس.

وسجل فيكتور فيلالبا هدف التعادل لبطل باراجواي في الدقيقة 20.

واستطاع الكولومبي نيكولاس هيرنانديز من تسجيل هدف تقدم باراناينسي في الدقيقة 32 قائدا فريقه للفوز.

ولم يخسر باراناينسي تحت قيادة لويس فيليبي سكولاري في آخر 12 مباراة بجميع المسابقات على التوالي (9 فوز و3 تعادل).

وستقام مباريات الإياب في الأسبوع المقبل على ملاعب الفرق الثانية.

وتستكمل مباريات ثمن النهائي فجر الخميس بـ 4 مباريات هي:

سيرو بورتينيو الباراجوياني × بالميراس البرازيلي

تاييرس كوردوبا الأرجنتيني × كولون سانتا فيه الأرجنتيني

ديبورتيس توليما الكولومبي × فلامنجو البرازيلي

فيليز سارسفيلد الأرجنتيني × ريفر بليت الأرجنتيني

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