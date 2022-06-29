سبورت: موراتا قرر البقاء مع أتليتكو مدريد

الأربعاء، 29 يونيو 2022 - 13:47

كتب : FilGoal

ألفارو موراتا - إسبانيا

قرر ألفارو موراتا البقاء في صفوف أتليتكو مدريد وفقا لصحيفة سبورت الإسبانية.

اللاعب الإسباني صاحب الـ 29 عاما يتبقى في عقده موسمين برفقة أتليتكو مدريد وقد قرر البقاء حتى نهاية عقده.

موراتا كان قد قضى الموسم الماضي معارا إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي بعقد مع أحقية الشراء ولكن النادي الإيطالي قرر عدم تفعيل البند لشرائه بشكل نهائي.

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وسيكون موراتا متاحا أمام دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد منذ بداية فترة الإعداد يوم 7 يوليو المقبل.

وفقا لسبورت فإن موراتا مقتنع من نجاحه في حال عودته لأتليتكو مدريد ولن يغير من رأيه سوى بحصوله على عرض لا يمكن رفضه مثل عرض برشلونة الذي وصله قبل الانتقال ليوفنتوس.

أتليتكو مدريد قد يتجه للحفاظ على اللاعب في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها وقد يكون الاتجاه هو للتخلص من توماس ليمار للوصول إلى الاتزان المالي خلال الفترة المقبلة.

موراتا شارك مع يوفنتوس خلال الموسم الماضي في 48 مباراة في جميع البطولات وتمكن خلالهم من تسجيل 12 هدفا وصناعة 9 أهداف.

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ألفارو موراتا أتليتكو مدريد
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