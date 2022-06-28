ضمك السعودي يتعاقد مع مدافع منتخب الجزائر

واصل نادي ضمك السعودي اعتماده على المدرسة الجزائرية وأتم الاتفاق مع لاعب دولي لتدعيم دفاع الفريق بالموسم المقبل.

وأعلن ضمك التعاقد مع المدافع الدولي الجزائري عبدالقادر بدران لمدة موسمين قادما من صفوف الترجي التونسي.

وبات بدران اللاعب الجزائري الرابع ضمن صفوف نادي ضمك إلى جانب الثلاثي مصطفى زغبة وفاروق شافعي وهلال عربي سوداني.

وشارك عبدالقادر بدران خلال الموسم المنصرم مع الترجي خلال 21 مباراة وسجل هدف وحيد.

وعلى المستوى الدولي يملك المدافع صاحب الـ30 عاما 14 مباراة دولية قميص المنتخب الجزائري.

ضمك اختتم منافسات الموسم المنصرم بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالمركز الخامس برصيد 44 نقطة.

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