ضمك السعودي يتعاقد مع مدافع منتخب الجزائر

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 - 19:54

كتب : FilGoal

عبدالقادر بدران

واصل نادي ضمك السعودي اعتماده على المدرسة الجزائرية وأتم الاتفاق مع لاعب دولي لتدعيم دفاع الفريق بالموسم المقبل.

وأعلن ضمك التعاقد مع المدافع الدولي الجزائري عبدالقادر بدران لمدة موسمين قادما من صفوف الترجي التونسي.

وبات بدران اللاعب الجزائري الرابع ضمن صفوف نادي ضمك إلى جانب الثلاثي مصطفى زغبة وفاروق شافعي وهلال عربي سوداني.

أخبار متعلقة
لإعلان قراراته.. اتحاد الكرة يكشف موعد اجتماعه المنتظر اسكواش - الخطيب يكرم مصطفى عسل بعد التتويج ببطولة العظماء الثمانية تقرير مغربي: مصطفى حجي يشكو خليلوزيتش بتهمة السب والقذف كرة سلة - الأمن يوافق على حضور الجماهير لتصفيات كأس العالم مجانا.. وحافلات خاصة

وشارك عبدالقادر بدران خلال الموسم المنصرم مع الترجي خلال 21 مباراة وسجل هدف وحيد.

وعلى المستوى الدولي يملك المدافع صاحب الـ30 عاما 14 مباراة دولية قميص المنتخب الجزائري.

ضمك اختتم منافسات الموسم المنصرم بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالمركز الخامس برصيد 44 نقطة.

اقرأ أيضا:

كواليس عرض قطر لـ بدر بانون

جيل فيسنتي يعلن رحيل سواريس ومساعديه

ماذا قال نصار العادلي عن هدفه الأسطوري

هاشم مستور يواصل الانحدار

اتفاق قريب بين مانشستر وبرشلونة

الترجي التونسي ضمك
نرشح لكم
تقرير مغربي: مصطفى حجي يشكو خليلوزيتش بتهمة السب والقذف مصدر من نادي قطر يكشف لـ في الجول تفاصيل العقد المقدم لـ بدر بانون هاشم مستور "الطفل المعجزة" يعود لأرض الواقع وينضم لفريق درجة ثانية مغربي الهلال والسد والترجي.. أبطال الدوريات العربية لموسم 2021-2022 مونبلييه يضم التونسي وهبي الخزري بعد هبوط سانت إيتيان للمرة الأولى في تاريخه.. الأهلي السعودي إلى الدرجة الثانية نسر إيجالو يطير بالزعيم.. الهلال بطلا للدوري السعودي انتهت- ليلة الحسم.. الهلال (2) - (1) الفيصلي.. الاتحاد (0) - (0) الباطن..الزعيم بطلا للدوري
أخر الأخبار
قائمة بيراميدز - غياب إكرامي عن مواجهة إنبي 39 ثاتيه | الكرة المصرية
إصابة مقلقة لـ باهر في تعادل غير مفيد بين المحلة والإسماعيلي 4 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل سيراميكا كليوباترا – رباعي في الوسط.. باسم مرسي وشادي حسين يقودان الهجوم ضد الزمالك 27 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل الزمالك - الجزيري يقود الهجوم.. وثلاثي الشباب أساسي أمام سيراميكا كليوباترا 33 دقيقة | الكرة المصرية
كرة يد - محمد هتلر لاعب الزمالك يعلن اعتزاله 35 دقيقة | رياضات أخرى
سقوط مفزع لـ باهر المحمدي أمام المحلة وتدخل الإسعاف 37 دقيقة | الكرة المصرية
لاوتارو مارتينيز أفضل لاعب في إنتر لموسم 2021-2022 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
تياجو سيلفا إلى نيمار: انضم لنا في تشيلسي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مفاجأة كبرى.. من يمثل مصر إفريقيا للموسم المقبل حسب لائحة الدوري 2 قرعة كأس مصر – الزمالك ضد الإسماعيلي وطريق ناري للأبيض.. والأهلي أمام المقاصة 3 مدرب الأهلي - من الاستحواذ والضغط إلى الدفاع السداسي.. كيف يلعب ريكاردو سواريس 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: "اسم مبهر" طلب 200 مليون جنيه.. وهذا سبب ابتعاد فيتوريا