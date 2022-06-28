اسكواش - الخطيب يكرم مصطفى عسل بعد التتويج ببطولة العظماء الثمانية

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على تكريم مصطفى عسل لاعب الاسكواش بالنادي بعد تتويجه بلقب العظماء الثمانية.

وكان عسل قد حصد لقب بطولة السلسلة الختامية للموسم بالفوز على النيوزلاندي بول كول في المباراة النهائية.

وحقق عسل اللقب للبطولة الختامية للموسم لأفضل ثمانية لاعبين، للمرة الثانية على التوالي.

وأهدى الخطيب، مصطفى عسل درع وعلم الأهلي معربا عن تقدير مجلس الإدارة على إنجازه الكبير الذي حققه والذي يحمله مسؤولية كبيرة في المرحلة المقبلة للاستمرار في حصد البطولات وتحقيق المزيد من الإنجازات.

وصرح مصطفى عسل لموقع الأهلي الرسمي قائلا: "أشعر بالفخر الشديد لتقدير النادي وسعيد جدا بتكريم محمود الخطيب".

وأضاف "كل ما حققته من بطولات حتى الآن يأتي في ظل الدعم الكبير الذي ألقاه من الجميع داخل النادي الأهلي".

واختتم تصريحاته "الفضل يعود إلى منظومة العمل داخل النادي الأهلي والتي توفر الأجواء المناسبة للنجاح".

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