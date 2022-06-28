كرة سلة - الأمن يوافق على حضور الجماهير لتصفيات كأس العالم مجانا.. وحافلات خاصة

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 - 19:26

كتب : FilGoal

منتخب مصر لرجال كرة السلة

توصل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة لاتفاق مع الجهات الامنية للسماح للجماهير بحضور تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم مجانا.

وأجرى اتحاد السلة خلال الساعات الماضية اتصالات مكثفة مع الجهات الأمنية من أجل الحصول على الموافقات اللازمة بحضور الجماهير بشكل مجاني لدعم المنتخب المصري وبسعة كاملة لمدرجات صالة برج العرب وهو ما تمت الموافقة عليه.

ويخوض منتخب مصر الدور الثاني من المرحلة الأولى بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم، وتقام المنافسات في برج العرب من 1 إلى 3 يوليو الجاري.

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ويقع منتخب مصر مع منتخبات السنغال والكونغو الديمقراطية وكينيا، وانتهى الدور الأول بحصد منتخبات مصر والسنغال والكونغو الديمقراطية لـ 5 نقاط لكل منهم بينما خسر المنتخب الكيني مبارياته الثلاثة.

وأبدى مجدي أبو فريخة رئيس اتحاد السلة تقديره وشكره للجهات الأمنية على الاستجابة الفورية لطلب الاتحاد وتكاتف كافة الجهات المعنية من أجل تسهيل إجراءات حضور الجماهير لدعم المنتخب المصري في مهمته غير السهلة التي تحتاج دعم ومؤازرة المشجعين في المدرجات.

وفي سياق آخر، فقد قرر مجلس إدارة اتحاد السلة بالتنسيق مع منطقة الإسكندرية لكرة السلة على توفير حافلات لنقل الجماهير من وإلى صالة برج العرب بشكل مجاني على أن يتم الإعلان مساء الخميس عن مواعيد الحافلات وأماكن تحركها من الأسكندرية.

ويفتتح منتخب مصر مشواره في الدور الثاني باللعب أمام منتخب السنغال قبل أن يواجه كينيا ويختتم مبارياته باللعب أمام الكونغو الديمقراطية.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في دور المجموعات بالمرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2023.

وتضم المرحلة الثانية مجموعتين كل منهما تشمل 6 منتخبات ويصعد كل فريق بنقاطه من الفرق المتأهلة ويلعب مباريات أمام فرق المجموعة الأخرى.

ويتأهل من المجموعتين أصحاب أول مركزين لتصعد 4 منتخبات من إفريقيا بشكل مباشر بينما يلعب صاحبا المركزين الثالث من المجموعتين ملحق ليتأهل خامس فرق إفريقيا لكأس العالم.

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