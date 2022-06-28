تقارير: تشيلسي يصل لاتفاق مع ليدز لضم رافينيا

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 - 19:04

كتب : FilGoal

رافينيا - ليدز يونايتد

يبدو أن تشيلسي أصبح قريبا من خطف الجناح البرازيلي رافينيا لاعب ليدز قبل انتقاله إلى صفوف غريمه التقليدي أرسنال.

وبدأ تشيلسي التحرك بجدية من أجل التعاقد مع رافينيا، وذكرت صحيفة "تليجراف" الإنجليزية أن النادي اللندني قرر الدخول بقوة في سباق التعاقد مع رافينيا ليزاحم أرسنال من أجل الفوز بخدمات اللاعب البرازيلي.

يأتي ذلك بعد دخول تشيلسي في مفاوضات لضم رحيم ستيرلينج نجم مانشستر سيتي.

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ورصد تشيلسي 100 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع الثنائي رحيم ستيرلينج ورافينيا.

لكن تشيلسي وضع رافينيا كهدف أساسي سيحاول ضمه أولا، ومن ثم سيكمل مفاوضاته للتعاقد مع ستيرلينج.

رافينيا كان يأمل في الانتقال إلى برشلونة خلال الصيف الجاري، لكن الأزمة المالية للنادي الإسباني حالت دون إتمام الصفقة.

وتم رفض العرض الأول من أرسنال لضم رافينيا بشكل فوري من قبل نادي ليدز.

رغبة تشيلسي في ضم رافينيا ورحيم ستيرلينج تأتي وسط تقارير كثيرة باهتمام النادي الأرزق بالتعاقد مع عثمان ديمبيلي نجم برشلونة، وجوليس كوندي مدافع إشبيلية وماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس.

من أجل تعويض رحيل أنطونيو روديجير إلى ريال مدريد، وأندرياس كريستينسن الذي يقترب من برشلونة.

وكذلك المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو الذي يقترب من العودة إلى إنتر ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة.

وبعد عدة ساعات ذكرت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية أن تشيلسي اقترب من التوصل لاتفاق مع ليدز بشأن ضم رافينيا.

وذكر التقرير أن تشيلسي استطاع التوصل لاتفاق مع ليدز ليضم اللاعب البرازيلي مقابل 55 مليون جنيه إسترليني.

وسجل رافينيا 17 هدفا وصنع 11 آخرين في 66 مباراة خاضها مع ليدز في كل البطولات.

وينتهي تعاقد اللاعب البرازيلي مع ليدز في صيف عام 2024 ولم يرغب في تجديد العقد.

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