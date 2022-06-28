رفع أثقال - محمد إيهاب يعلن اعتزاله بعد إلغاء فئة وزنه من أولمبياد باريس

أعلن محمد إيهاب بطل رفع الأثقال اعتزاله بعد إلغاء فئة وزن 81 كجم من أولمبياد باريس 2024.

وكانت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 كانت قد قررت إلغاء فئة بعد الأوزان من بينها وزن 81 كجم الذي يشارك فيه محمد إيهاب.

وكان محمد إيهاب قد حصد برونزية أولمبياد ريو 2016، بينما لم يشارك في أولمبياد طوكيو بسبب عقوبة إيقاف مصر بداعي المنشطات.

ونشر محمد إيهاب بيانا عبر حساباته الشخصية وكتب:

"وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا

"الحمد لله اليوم أترك السباق كلاعب، و بكامل إرادتى ليس ضعفا ولا تخاذلا ولكن من أجل ثقتكم الغالية فى وعودى والميثاق المبنى على الصدق والإطار الذى عودتكم أن ترونى فيه و إحتراما لنفسى انسحب بعد إلغاء فئه وزنى (81 كجم) من الأولمبياد القادمه باريس 2024".

"قطار الأرقام لا يتوقف والوقت ليس فى صالحى لتغيير مسارى وقد ينتفع به غيرى فى التجهيزات، هذا ومن أجل صحتى النفسية نكتفى بهذا القدر من المحاولة".

"نحمد الله على مدار خمسه عشر عاما داخل عرين المنتخب القومى المصرى شاركت فيهم بـ (٦ موازين) دولية توّجت فى جميعهم".

"أعطانا الله فيهم من القوة والصبر للنجاة من حروب عظيمة وتحقيق قدر كبير من الطموحات كانت على أرض الواقع مستحيلة، وفضل من الله لكى اتوّج بشرف تمثيل بلدى ورفع علم مصر فى المحافل الدولية بأكبر رصيد لميداليات فى التاريخ المصرى والعربى والأفريقى فى البطولات العالمية للكبار وصولاً للميدالية الأوليمبية إرث رياضى أفتخر به".

"لم أبخل يوماً به لا على نفسى ولا على غيرى إبتغاء وجه الله ، ورزق وفير من الصحة والعافية أنفقتهم فى طريق كسبت منه رزقا حلالا يرتضيه".

"مؤمن أن كل شئ له وقته ولكل بداية نهاية وحياتنا مراحل وثقتى بالله تكفيني وتغمرنى بالأمل والتفاؤل فيما هو قادم من فرص وبدائل ما دامت نوايانا لا تحمل للجميع إلا الخير".

"تعاملت مع الأثقال لأعوام وتعلمت أن النجاح ليس حكرا لأحد فمن يجتهد يصل، ولم يهون عليا الطريق إلا دعمكم، وباستكمال المسيرة إن شاء الله مع أصدقائى الأبطال قادرون بالعزيمة والإخلاص على تحقيقها"

"أشكر الجميع على شتى أنواع الدعم والتقدير والإحتواء السنوات التى قضيتها معكم وكان لى عظيم الشرف أن تكون جميع بطولاتى باسم مصر وجميع إنجازاتى بمدربين مصريين وقد تكون هى الذكريات التى استشهد بها لآخر عمرى بأنها من الأجمل، ورسالتى فيها معكم كانت هى الأرقى، نسأل الله أن تكون شاهده لنا لا علينا يوم أن نلقاه".

واختتم إيهاب بيانه "وأخيرا ارجوا من الله أن أكون تركت شيئا طيبا فى نفوس الجميع يتذكرونه بالخير، اسأل الله العفو متسامحا لكل من أخطأ فى حقى من أجل إبقاء الود، وأن يعيننى قولا وفعلا على أن أكون ردا لكل جميل فعلتموه ما استطعت، وأن يحسن لنا الله ختامنا فيما بقى،

حفظ الله مصر وأبطالها".

وكان إيهاب قد حقق ذهبية بطولة العالم 2017، وثلاث فضيات منافسات 2014 و2015 و2018.

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