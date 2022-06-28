سبورت: برشلونة مستعد لبيع ديباي

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 - 18:40

كتب : FilGoal

ممفيس ديباي

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن نادي برشلونة لا يمانع بيع لاعبه الهولندي ممفيس ديباي.

وتواجد وكلاء اللاعب في برشلونة أمس الاثنين وعلموا أن الرحيل ضمن الخيارات المطروحة.

وسيستمع برشلونة إلى العروض الأكثر من 20 مليون يورو لبيع اللاعب.

أخبار متعلقة
دورة البحر المتوسط - تأهل هنا جودة لربع نهائي فردي تنس الطاولة.. وصعود عصر وصالح الساموراي الأول في الإمارة الفرنسية.. موناكو يضم مينامينو حسام البدري: إيهاب جلال تعرض للظلم.. وأعيب عليه في أمر واحد NBA - كايري إيرفينج يقرر البقاء مع بروكلين.. ووستبروك مستمر مع ليكرز

وتلقى برشلونة بعض الاهتمام من أندية أخرى ولكنه في انتظار تقديم عرض ملموس.

تشافي راض عن أداء ممفيس ديباس ويعتبره لاعبا مناسبا للمشروع الجديد وصرح بذلك برشلونة لوكلاء اللاعب لكنهم أوضحوا أنه في حال تنفيذ التعاقدات المخطط لها فقد يفقد الهولندي الكثير من الأهمية وقد يتواجد على مقاعد البدلاء.

ويقضي ديباي حاليا العطلة على أن يعود للتدريبات مع اللاعبين الدوليين في منتصف يوليو.

وشارك ديباي في 38 مباراة مع برشلونة الموسم الماضي، سجل خلالها 13 هدفا وصنع هدفين آخرين.

ويرغب برشلونة بحسب النقارير الصحفية للتعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ الألماني ورافينيا من ليدز يونايتد الإنجليزي.

ويطلب بايرن ميونخ رقما كبيرا للتخلي عن مهاجمه البولندي مع بقاء عام واحد في تعاقده.

ولا يبدو رافينيا قريبا من الانتقال لبرشلونة مع طلب ليدز 65 مليون جنيه إسترليني للتخلي عنه وسط اهتمام من تشيلسي وتوتنام وأرسنال.

اقرأ أيضا:

كواليس عرض قطر لـ بدر بانون

جيل فيسنتي يعلن رحيل سواريس ومساعديه

ماذا قال نصار العادلي عن هدفه الأسطوري

هاشم مستور يواصل الانحدار

اتفاق قريب بين مانشستر وبرشلونة

الدوري الإسباني برشلونة ممفيس ديباي
نرشح لكم
سيبايوس: أنشيلوتي طلب مني السماح كادينا سير: ديمبيلي يرفض العرض الأخير من برشلونة بعد رقمه الأفضل في الدوري الإسباني.. إسبانيول يتعاقد مع خوسيلو فيليكس يعلن التحدي: لن أرحل عن أتلتيكو مدريد لوس أنجلوس الأمريكي يعلن تعاقده مع جاريث بيل إيجواين يتحدث عن خداع أرسنال.. اللعب مع ميسي ورونالدو وحقيقة الخلاف مع بنزيمة سبورت: الاتفاق اقترب.. تفاصيل مفاوضات مانشستر يونايتد وبرشلونة من أجل دي يونج الدوري الإسباني - ريال مدريد يواجه ألميريا في الافتتاح وبرشلونة ضد فايكانو.. موعد الكلاسيكو ودربيات 2022-23
أخر الأخبار
تياجو سيلفا إلى نيمار: انضم لنا في تشيلسي 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الأولمبية المصرية تكرم علي زين في مطار وهران 12 دقيقة | رياضات أخرى
مباراة فاصلة لحسم بطل الدوري الإيطالي حال التساوي في النقاط 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
ضمك السعودي يتعاقد مع مدافع منتخب الجزائر 15 دقيقة | الوطن العربي
لإعلان قراراته.. اتحاد الكرة يكشف موعد اجتماعه المنتظر 20 دقيقة | الكرة المصرية
اسكواش - الخطيب يكرم مصطفى عسل بعد التتويج ببطولة العظماء الثمانية 33 دقيقة | رياضات أخرى
تقرير مغربي: مصطفى حجي يشكو خليلوزيتش بتهمة السب والقذف 40 دقيقة | الوطن العربي
كرة سلة - الأمن يوافق على حضور الجماهير لتصفيات كأس العالم مجانا.. وحافلات خاصة 43 دقيقة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مفاجأة كبرى.. من يمثل مصر إفريقيا للموسم المقبل حسب لائحة الدوري 2 قرعة كأس مصر – الزمالك ضد الإسماعيلي وطريق ناري للأبيض.. والأهلي أمام المقاصة 3 مدرب الأهلي - من الاستحواذ والضغط إلى الدفاع السداسي.. كيف يلعب ريكاردو سواريس 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: "اسم مبهر" طلب 200 مليون جنيه.. وهذا سبب ابتعاد فيتوريا