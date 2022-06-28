سبورت: برشلونة مستعد لبيع ديباي

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن نادي برشلونة لا يمانع بيع لاعبه الهولندي ممفيس ديباي.

وتواجد وكلاء اللاعب في برشلونة أمس الاثنين وعلموا أن الرحيل ضمن الخيارات المطروحة.

وسيستمع برشلونة إلى العروض الأكثر من 20 مليون يورو لبيع اللاعب.

وتلقى برشلونة بعض الاهتمام من أندية أخرى ولكنه في انتظار تقديم عرض ملموس.

تشافي راض عن أداء ممفيس ديباس ويعتبره لاعبا مناسبا للمشروع الجديد وصرح بذلك برشلونة لوكلاء اللاعب لكنهم أوضحوا أنه في حال تنفيذ التعاقدات المخطط لها فقد يفقد الهولندي الكثير من الأهمية وقد يتواجد على مقاعد البدلاء.

ويقضي ديباي حاليا العطلة على أن يعود للتدريبات مع اللاعبين الدوليين في منتصف يوليو.

وشارك ديباي في 38 مباراة مع برشلونة الموسم الماضي، سجل خلالها 13 هدفا وصنع هدفين آخرين.

ويرغب برشلونة بحسب النقارير الصحفية للتعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ الألماني ورافينيا من ليدز يونايتد الإنجليزي.

ويطلب بايرن ميونخ رقما كبيرا للتخلي عن مهاجمه البولندي مع بقاء عام واحد في تعاقده.

ولا يبدو رافينيا قريبا من الانتقال لبرشلونة مع طلب ليدز 65 مليون جنيه إسترليني للتخلي عنه وسط اهتمام من تشيلسي وتوتنام وأرسنال.

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