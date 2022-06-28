بنفيكا يضم جواو فيليكس

أعلن نادي بنفيكا البرتغالي، ضم جواو فيليكس قادما من أكاديميكا كويمبرا.

وسيجاور جواو فيليكس (19 عاما) الذي يشغل مركز حراسة المرمى، شقيقه الأصغر نونو فيليكس (18 عاما) لاعب فريق بنفيكا للشباب والمتوج بدوري أبطال أوروبا تحت 19 عاما الموسم الماضي.

وقال جواو فيليكس لقناة النادي: "أنه لشرف تمثيل بنفيكا، واحد من أكبر الأندية، وهو الرائع أن انضم للفريق".

وسيتواجد جواو في فريق الشباب للموسم المقبل، وسيحاول اللاعب أن يحصل على فرصة اللعب في فريق الشباب.

وأضاف "سأحاول العمل، وعندما تأتي الفرصة سأغتنمها بأفضل طريقة ممكنة".

وأتم "كلاعب وحارس مرمى سأكون هادئا وأحاول تأمين الفريق".

يذكر أن بنفيكا باع جواو فيليكس نجمه الشاب منذ 3 مواسم عقب تألقه إلى أتليتكو مدريد الإسباني مقابل 120 مليون كأغلى صفقة في تاريخ النسور والدوري البرتغالي.

اقرأ أيضا:

كواليس عرض قطر لـ بدر بانون

جيل فيسنتي يعلن رحيل سواريس ومساعديه

ماذا قال نصار العادلي عن هدفه الأسطوري

هاشم مستور يواصل الانحدار

اتفاق قريب بين مانشستر وبرشلونة