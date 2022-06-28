دورة البحر المتوسط - تأهل سيدات الطائرة إلى ربع النهائي بعد الفوز على تونس

حسم منتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة التأهل إلى ربع النهائي في منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط 2022 المقامة في وهران.

وتستضيف مدينة وهران الجزائرية دورة ألعاب البحر المتوسط خلال الفترة من 25 يونيو الجاري إلى 5 يوليو المقبل.

وتغلب منتخب مصر للسيدات على تونس بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في ختام منافسات دور المجموعات.

وتقدم منتخب السيدات على تونس في الشوطين الأول والثاني بنتيجة واحدة وهي 25-21.

ونجح منتخب تونس في تقليص الفارق بالفوز على مصر في الشوط الثالث بنتيجة 21-25.

وحسمت سيدات مصر المباراة بعد الفوز في الشوط الرابع بنتيجة 25-14.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة خلف منتخب اليونان.

ويلعب منتخب السيدات مباراة ربع النهائي يوم الخميس بحثا عن التأهل والمنافسة على ميدالية.

وتشارك بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط بعدد 177 لاعبا ولاعبة بواقع 114 لاعبا و63 لاعبة.

وتحتل مصر المركز الثالث في جدول ترتيب الميداليات برصيد 12 ميدالية متنوعة.

وحققت مصر ثلاث ميداليات ذهبية وأربع فضيات وخمس برونزيات.

وتشارك مصر في النسخة 19 من دورة ألعاب البحر المتوسط المقرر إقامتها في وهران برياضات ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3x 3 والملاكمة والسلاح والجمباز وكرة اليد والكاراتيه والرماية والتنس والتايكوندو والكرة الطائرة والقوس والسهم والجودو والشراع وتنس الطاولة ورفع الأثقال والمصارعة والفروسية.

واعتذر عن عدم المشاركة اتحاد السباحة بسبب المشاركة في بطولة العالم بالمجر وكذلك اعتذرت اتحادات الدراجات وكرة القدم.

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