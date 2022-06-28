دورة البحر المتوسط - تأهل هنا جودة لربع نهائي فردي تنس الطاولة.. وصعود عصر وصالح

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 - 18:18

كتب : FilGoal

عمر عصر تنس الطاولة

حسمت هنا جودة تأهلها إلى ربع نهائي فردي سيدات تنس الطاولة بدورة ألعاب البحر المتوسط 2022 المقامة بمدينة وهران في الجزائر.

وتستضيف مدينة وهران الجزائرية دورة ألعاب البحر المتوسط خلال الفترة من 25 يونيو الجاري إلى 5 يوليو المقبل.

وتغلبت هنا جودة على التونسية مرام زوغلامي بأربعة أشواط دون مقابل في دور المجموعات بعد أن حققت الفوز على السلوفينية آنا توفانت بنفس النتيجة.

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وتأهلت هنا إلى ربع نهائي منافسات فردي السيدات في انتظار نهاية نتائج باقي المجموعات.

أما دينا مشرف فتغلبت على سيبيل ألتينكايا بطلة تركيا بأربعة أشواط مقابل شوطين، وكانت قد خسرت أمام آيكاتيريني بطلة اليونان بأربعة أشواط مقابل شوط واحد.

وتتنظر دينا مشرف نتيجة لاعبة تركيا أمام لاعبة اليونان لحسم موقفها من التأهل.

بينما في منافسات الرجال فتغلب عمر عصر في دور المجموعات على الإسباني كارلوس كاباييرو بأربعة أشواط مقابل شوط، ثم فاز على التونسي يوسف بن عطية بأربعة أشواط دون مقابل ليضمن تأهله لدور المجموعات الثاني.

كما تأهل أحمد صالح إلى الدور الثاني من المجموعات بعد تغلبه على عبد الله طلحا لاعب تركيا ثم الفوز بأربعة أشواط دون مقابل على الصربي ديميتريجي ليفاجاك.

وتشارك بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط بعدد 177 لاعبا ولاعبة بواقع 114 لاعبا و63 لاعبة.

وتشارك مصر في النسخة 19 من دورة ألعاب البحر المتوسط المقرر إقامتها في وهران برياضات ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3x 3 والملاكمة والسلاح والجمباز وكرة اليد والكاراتيه والرماية والتنس والتايكوندو والكرة الطائرة والقوس والسهم والجودو والشراع وتنس الطاولة ورفع الأثقال والمصارعة والفروسية.

واعتذر عن عدم المشاركة اتحاد السباحة بسبب المشاركة في بطولة العالم بالمجر وكذلك اعتذرت اتحادات الدراجات وكرة القدم.

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