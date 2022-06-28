الساموراي الأول في الإمارة الفرنسية.. موناكو يضم مينامينو

أصبح تاكومي مينامينو الياباني الأول في تاريخ نادي الإمارة الفرنسية، موناكو في صفقة حتى 2026.

وبحسب التقارير فأن الياباني انضم لصفوف موناكو مقابل 15 مليون يورو بالإضافة لـ 3 ملايين كحوافز.

وبات مينامينو الياباني الأول في تاريخ نادي الإمارة الفرنسية، والحادي عشر في تاريخ الدوري الياباني.

وقال مينامينو عبر موقع موناكو الرسمي: "سعادة كبيرة لانضم إلى موناكو، وسعيد كوني جزءا من هذا المشروع المثير، نادي بصاحب تراث كبير ومعروف في الدوري الفرنسي".

وأضاف "أبحث عن التعرف على استكشاف بيئة جديدة، وفعل كل شيء يساعد الفريق".

AS Monaco is pleased to announce the arrival of @takumina0116. 🇯🇵 The 27-year-old Japanese international attacking midfielder has signed a four-year contract, until June 2026. 👉 https://t.co/33LnYf8pBY #WelcomeTakumi ✍️ pic.twitter.com/bxopeWCpSs — AS Monaco EN (@AS_Monaco_EN) June 28, 2022

وبدأ مينامينو (27 عاما) مسيرته بقميص سيرزو أوساكا بين 2011 و2014، ثم انتقل لريد بول سالزبورج بين 2015 و2020.

ومن ثم انضم إلى ليفربول في يناير 2020 وأعير إلى ساوثامبتون، وسيكون موناكو النادي الخامس في مسيرته,

مينامينو خاض 391 مباراة رسمية في مسيرته سجل 114 هدفا وصنع 41.

وأصبح لاعبا دوليا بقميص منتخب اليابان منذ 2015، وشارك في 42 مباراة دولية وسجل 20 هدفا.

وساهم بـ 5 أهداف في التصفيات لقيادة بلاده للتأهل لكأس العالم 2022.

وتوج بلقب الدوري النمساوي مع سالزبورج 5 مرات بين 2015 و2019، ثم الدوري الإنجليزي مع ليفربول في 2020.

وبقميص الريدز توج بكأس الاتحاد وكأس الرابطة، وشارك في نهائي دوري أبطال أوروبا.

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