التشكيل - عمرو رضوان يحرس مرمى الإسماعيلي.. وثلاثي هجومي لـ غزل المحلة

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 - 17:59

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - أحمد مدبولي

عاد عمر رضوان لحراسة مرمى الإسماعيلي بعد فترة من الغياب، وذلك في مباراة غزل المحلة.

ويلعب الإسماعيلي ضد غزل المحلة في الجولة الـ23 في المباراة التي تقام بملعب الغزل.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالآتي:

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المرمى: عمر رضوان

‏الدفاع: محمد دسوقي - باهر المحمدي - محمد هاشم - عصام صبحي

الوسط: عمر الوحش - محمد بيومي - أحمد مصطفى - أحمد مدبولي - عبد الرحمن مجدي

الهجوم: محمد الشامي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

أحمد عادل – محمد نصر – عمرو الحلواني – أحمد أيمن – خالد النبريصي – محمد عادل – حازم مرسي – محمد عبد السميع – جان موريل

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة، ويأتي المحلة في المركز الـ13 برصيد 25 نقطة.

وجاء تشكيل غزل المحلة كالآتي:

المرمى: عمرو شعبان

الدفاع: خالد سامي – محمد بازوكا – هاني عادل – مصطفى العش

الوسط: حميد ماو – أحمد النادري – خالد الإخميمي

الهجوم: باولون فوافي – ماليك توريه – عبد يحيى

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