التشكيل - عمرو رضوان يحرس مرمى الإسماعيلي.. وثلاثي هجومي لـ غزل المحلة
الثلاثاء، 28 يونيو 2022 - 17:59
كتب : FilGoal
عاد عمر رضوان لحراسة مرمى الإسماعيلي بعد فترة من الغياب، وذلك في مباراة غزل المحلة.
عمر رضوان
النادي : الإسماعيلي
ويلعب الإسماعيلي ضد غزل المحلة في الجولة الـ23 في المباراة التي تقام بملعب الغزل.
وجاء تشكيل الإسماعيلي كالآتي:
المرمى: عمر رضوان
الدفاع: محمد دسوقي - باهر المحمدي - محمد هاشم - عصام صبحي
الوسط: عمر الوحش - محمد بيومي - أحمد مصطفى - أحمد مدبولي - عبد الرحمن مجدي
الهجوم: محمد الشامي
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:
أحمد عادل – محمد نصر – عمرو الحلواني – أحمد أيمن – خالد النبريصي – محمد عادل – حازم مرسي – محمد عبد السميع – جان موريل
ويحتل الإسماعيلي المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة، ويأتي المحلة في المركز الـ13 برصيد 25 نقطة.
وجاء تشكيل غزل المحلة كالآتي:
المرمى: عمرو شعبان
الدفاع: خالد سامي – محمد بازوكا – هاني عادل – مصطفى العش
الوسط: حميد ماو – أحمد النادري – خالد الإخميمي
الهجوم: باولون فوافي – ماليك توريه – عبد يحيى
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