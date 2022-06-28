NBA - كايري إيرفينج يقرر البقاء مع بروكلين.. ووستبروك مستمر مع ليكرز

قرر كايري إيرفينج نجم بروكلين نيتس الاستمرار مع فريقه في الموسم المقبل، بعدما فعل خيار اللاعب في الموسم الأخير من تعاقده.

وبذلك سيلعب كايري إيرفينج مع بروكلين للموسم الرابع على التوالي، وسيحصل على راتب وقدره 37 مليون دولار.

كايري كان من الممكن أن يقرر إنهاء العقد قبل الموسم الأخير، ويوقع على عقد كامل لمدة 5 سنوات براتب يصل إلى 240 مليون دولار.

وبعد قرار كايري بالاستمرار مع بروكلين، يتجه أيضا كيفين دورانت نجم الفريق من البقاء وعدم طلب المتاجرة به لفريق آخر في حالة رحيل إيرفينج.

وخسر بروكلين نيتس أمام بوسطن سيلتيكس في الجولة الأولى من الأدوار الإقصائية للدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين NBA في القسم الشرقي.

على جانب آخر قرر راسيل وستبروك نجم لوس أنجلوس ليكرز الاستمرار مع فريقه وتفعيل خيار اللاعب في الموسم الأخير من تعاقده.

ليحصل على راتب وقدره 47 مليون دولار في الموسم المقبل.

وانتقل وستبروك لصفوف لوس أنجلوس ليكرز بداية الموسم الماضي قادما من واشنطن ويزاردز.

وفشل لوس أنجلوس ليكرز في التأهل للأدوار الإقصائية في الموسم الماضي.

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