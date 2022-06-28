حسام البدري: إيهاب جلال تعرض للظلم.. وأعيب عليه في أمر واحد

يرى حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر على أن إيهاب جلال تعرض للظلم عقب إقالته من تدريب الفراعنة.

وقال حسام البدري لإذاعة "أون سبورت": "لابد أن يكون هناك إعادة هيكلة تزامنا مع قدوم المدرب الجديد لمنتخب مصر".

وأضاف "لكن بالطبع لابد من الإبقاء على عدد من عناصر الخبرة، مثل محمد صلاح لإعطاء الثقة وبناء جيل جديد".

وتابع "لابد أن تكون البيئة صالحة من ناحية الإداراة والتنظيم وجداول المباريات".

وأكمل "عانيت كثيرا أثناء فترة تدريبي للمنتخب لكن لم أشتكي، لأنني أردت النجاح وقد نجحت بالفعل".

وواصل "أردت دعم وهيكلة الفريق لكن ما كنت أتمناه هو الوصول إلى كأس العالم".

وتطرق للحديث عن إيهاب جلال، قائلا: "إيهاب جلال اتظلم، لا يمكن أن يقال مدرب بعد 3 مباريات فقط".

وأتم "لكن ألوم عليه في شيء واحد، عدم دراسته للأمر قبل قبول التدريب، كان لابد أن يعلم أن هناك خلل وتدعيمات ضرورية".

وفاز منتخب مصر مع إيهاب جلال على غينيا بهدف دون رد، وخسر من إثيوبيا بهدفين مقابل لا شيء، وسقط أمام كوريا الجنوبية بأربعة أهداف لهدف.

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