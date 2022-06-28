حسام البدري: إيهاب جلال تعرض للظلم.. وأعيب عليه في أمر واحد

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 - 17:27

كتب : FilGoal

حسام البدري

يرى حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر على أن إيهاب جلال تعرض للظلم عقب إقالته من تدريب الفراعنة.

وقال حسام البدري لإذاعة "أون سبورت": "لابد أن يكون هناك إعادة هيكلة تزامنا مع قدوم المدرب الجديد لمنتخب مصر".

وأضاف "لكن بالطبع لابد من الإبقاء على عدد من عناصر الخبرة، مثل محمد صلاح لإعطاء الثقة وبناء جيل جديد".

أخبار متعلقة
بركات: أعتذر لـ إيهاب جلال تعرض للظلم.. ولا أعرف كواليس رحيل كيروش المفاجئ حمد إبراهيم: ما حدث مع إيهاب جلال يوضح مدى ضعف اتحاد الكرة.. لا نحب "المحترمين" اتحاد الكرة يعلن توجيه الشكر لـ إيهاب جلال رحيل إيهاب جلال والاستعانة بالأجانب.. تعرف على جميع قرارات اتحاد الكرة المصري

وتابع "لابد أن تكون البيئة صالحة من ناحية الإداراة والتنظيم وجداول المباريات".

وأكمل "عانيت كثيرا أثناء فترة تدريبي للمنتخب لكن لم أشتكي، لأنني أردت النجاح وقد نجحت بالفعل".

وواصل "أردت دعم وهيكلة الفريق لكن ما كنت أتمناه هو الوصول إلى كأس العالم".

وتطرق للحديث عن إيهاب جلال، قائلا: "إيهاب جلال اتظلم، لا يمكن أن يقال مدرب بعد 3 مباريات فقط".

وأتم "لكن ألوم عليه في شيء واحد، عدم دراسته للأمر قبل قبول التدريب، كان لابد أن يعلم أن هناك خلل وتدعيمات ضرورية".

وفاز منتخب مصر مع إيهاب جلال على غينيا بهدف دون رد، وخسر من إثيوبيا بهدفين مقابل لا شيء، وسقط أمام كوريا الجنوبية بأربعة أهداف لهدف.

اقرأ أيضا:

كواليس عرض قطر لـ بدر بانون

جيل فيسنتي يعلن رحيل سواريس ومساعديه

ماذا قال نصار العادلي عن هدفه الأسطوري

هاشم مستور يواصل الانحدار

اتفاق قريب بين مانشستر وبرشلونة

إيهاب جلال حسام البدري
نرشح لكم
بعد اعتذار روما.. ميلان الأقرب لمواجهة برشلونة في كأس خوان جامبر عصفوران بحجر.. رومانو: مانشستر يونايتد يستعد لخطف موهبة فينورد ديلي ميل: سرقة ممتلكات بقيمة 2.5 مليون يورو من منزل ماركو فيراتي ليكيب: 2 مليون يورو تعرقل رحيل بوكيتينيو عن باريس سان جيرمان تليجراف: وكيل واين روني قيد التحقيق بسبب اختراق القواعد سيواصل في الدوري الممتاز.. ديسترو ينتقل إلى إيمبولي متفوقا على ليفاندوفسكي.. مولر أفضل لاعبي بايرن في الموسم موهبة عربية تنتظر الظهور.. زيدان إقبال مستمر مع مانشستر يونايتد حتى 2025
أخر الأخبار
التشكيل - عمرو رضوان يحرس مرمى الإسماعيلي.. وثلاثي هجومي لـ غزل المحلة 8 دقيقة | الكرة المصرية
NBA - كايري إيرفينج يقرر البقاء مع بروكلين.. ووستبروك مستمر مع ليكرز 22 دقيقة | كرة سلة
حسام البدري: إيهاب جلال تعرض للظلم.. وأعيب عليه في أمر واحد 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
للمرة الثانية على التوالي.. المغرب بطلا لكأس العرب لكرة الصالات ساعة | رياضات أخرى
كرة يد – دورة ألعاب المتوسط.. منتخب مصر يواصل الانتصارات بالفوز على صربيا ساعة | كرة يد
بعد اعتذار روما.. ميلان الأقرب لمواجهة برشلونة في كأس خوان جامبر ساعة | الكرة الأوروبية
عصفوران بحجر.. رومانو: مانشستر يونايتد يستعد لخطف موهبة فينورد ساعة | الكرة الأوروبية
ديلي ميل: سرقة ممتلكات بقيمة 2.5 مليون يورو من منزل ماركو فيراتي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مفاجأة كبرى.. من يمثل مصر إفريقيا للموسم المقبل حسب لائحة الدوري 2 قرعة كأس مصر – الزمالك ضد الإسماعيلي وطريق ناري للأبيض.. والأهلي أمام المقاصة 3 مدرب الأهلي - من الاستحواذ والضغط إلى الدفاع السداسي.. كيف يلعب ريكاردو سواريس 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: "اسم مبهر" طلب 200 مليون جنيه.. وهذا سبب ابتعاد فيتوريا