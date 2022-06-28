للمرة الثانية على التوالي.. المغرب بطلا لكأس العرب لكرة الصالات

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 - 17:00

كتب : FilGoal

فرحة منتخب المغرب بالتتويج بكأس العرب للصالات

توج منتخب المغرب بلقب كأس العرب لكرة الصالات للمرة الثانية على التوالي.

وفاز منتخب المغرب على العراق في المباراة النهائية والتي أقيمت على صالة الهيئة العامة للرياضة بنتيجة 3-0.

الشوط الأول انتهى بتقدم منتخب المغرب بهدف دون مقابل.

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وفي الشوط الثاني رفع المغرب رصيده من الأهداف لتنتهي المباراة بنتيجة 3-0.

وحصل أنس العيان على لاعب المغرب على جائزة رجل المباراة.

منتخب المغرب تمكن من الحفاظ على لقبه للمرة الثانية على التوالي.

وكان المغرب قد حقق اللقب في الموسم الماضي بعد الفوز على مصر في المباراة النهائية بأربعة أهداف دون مقابل.

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