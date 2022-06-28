كرة يد – دورة ألعاب المتوسط.. منتخب مصر يواصل الانتصارات بالفوز على صربيا

واصل منتخب مصر الانتصارات في منافسات كرة اليد بدورة ألعاب البحر المتوسط.

وحقق منتخب مصر الفوز على صربيا في الجولة الثانية من دور مجموعات دورة ألعاب البحر المتوسط بنتيجة 35-28.

وتستضيف مدينة وهران الجزائرية دورة ألعاب البحر المتوسط خلال الفترة من 25 يونيو الجاري إلى 5 يوليو المقبل.

منتخب صربيا تقدم أولا ووصلت النتيجة لثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

واستمر تقدم صربيا حتى الدقيقة الـ 19 حيت تعادل منتخب مصر بتسعة أهداف لكل لفريق قبل أن يتقدم لأول مرة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم مصر بنتيجة 16-12.

وفي الشوط الثاني استمر منتخب مصر في توسيع الفارق لتنتهي المباراة في النهاية بالفوز بنتيجة 35-28.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بجانب كل من تونس وسلوفينيا، وإيطاليا، وصربيا.

ويلعب منتخب مصر في الجولة الثالثة ضد تونس يوم الخميس المقبل.

ورفعت مصر رصيدها إلى سبع ميداليات متنوعة حتى الآن في دورة ألعاب البحر المتوسط بواقع ذهبيتين وفضيتين وثلاث برونزيات.

وتشارك بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط بعدد 177 لاعبا ولاعبة بواقع 114 لاعبا و63 لاعبة.

وتشارك مصر في النسخة 19 من دورة ألعاب البحر المتوسط المقرر إقامتها في وهران برياضات ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3x 3 والملاكمة والسلاح والجمباز وكرة اليد والكاراتيه والرماية والتنس والتايكوندو والكرة الطائرة والقوس والسهم والجودو والشراع وتنس الطاولة ورفع الأثقال والمصارعة والفروسية.

واعتذر عن عدم المشاركة اتحاد السباحة بسبب المشاركة في بطولة العالم بالمجر وكذلك اعتذرت اتحادات الدراجات وكرة القدم.

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