بعد اعتذار روما.. ميلان الأقرب لمواجهة برشلونة في كأس خوان جامبر

يبحث نادي برشلونة عن بديل يلعب ضده كأس خوان جامبر بدلا من روما الذي اعتذر عن خوض اللقاء.

قبل أيام، أفاد برشلونة أنه سيلعب بطولة جوان جامبر ضد روما في ملعب كامب نو، لكن الأخير اعتذر عن خوض اللقاء يوم الإثنين.

وذكرت جريدة سبورت الكتالونية أن برشلونة يدرس اختيار أحد الفرق لمواجهته في الحدث المقرر إقامتها يوم 6 أغسطس المقبل.

وأوضح التقرير أن ميلان هو أقرب الأسماء المرشحة لخوض اللقاء أمام فريقي رجال ونساء برشلونة.

وأفاد تقرير سبورت بأن الإدارة القانونية لبرشلونة تفكر في التحرك قضائيا ضد نادي روما من أجل الحصول على تعويض عن الأضرار التي تسبب بها قرار الانسحاب من طرف واحد.

وأفاد نادي روما في بيان "يؤكد النادي انسحابه عن مشاركته المقترحة في كأس جامبر، والتي كان من المقرر إقامتها في برشلونة في 6 أغسطس 2022".

وأضاف البيان "يأتي القرار نتيجة لضرورة تعديل خطة المباريات الودية الصيفية للفرق الأولى للرجال والسيدات على حد سواء، في ضوء الهدف الرئيسي المتمثل في ضمان أفضل الاستعدادات وظروف العمل الممكنة لكل فريق قبل بداية موسم 2022-2023".

وأكمل "ستنهي الآن فرق روما الاستعدادات للموسم القادم بالقرب من مدينة روما دون الكثير من الرحلات، كما لم يتم الإعلان عن المشاركة في مسابقات قادمة حتى وقتنا هذا".

وأتم بيان روما "يود النادي أن يشكر نادي برشلونة على دعوته للمشاركة في كأس جامبر هذا الصيف".

وكان من المفترض أن تقام المباراة الأولى بين فريقي السيدات لبرشلونة وروما في الخامسة والنصف بالتوقيت المحلي في إسبانيا ومصر.

فيما ستكون المباراة الثانية بين فريقي الرجال في التاسعة بتوقيت إسبانيا ومصر.

وتقام بطولة جوان جامبر بشكل سنوي في ملعب كامب نو منذ عام 1966 في إطار استعدادات برشلونة للموسم الجديد، وهي تحمل اسم أحد مؤسسي النادي الكتالوني ورئيسه السابق.

البطولة كانت تقام بوجود أربعة فرق منذ عام 1966 حتى 1996، ومنذ عام 1997 تقام من لقاء واحد بوجود فريقين فقط.

برشلونة سيستهل مبارياته التحضيرية للموسم المقبل يوم 13 يوليو بملاقاة نادي أولوت الكتالوني، الذي يحتفل هذا العام بالذكرى المئوية لتأسيسه.

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