ليكيب: 2 مليون يورو تعرقل رحيل بوكيتينيو عن باريس سان جيرمان

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 - 16:01

كتب : FilGoal

ماوريسيو بوتشيتينو

يرفض ماوريسيو بوكيتينو تسهيل عملية رحيله عن باريس سان جيرمان بعدما تم إبلاغه بالإقالة بحسب "ليكيب" الفرنسية.

عقد بوكتينيو مع باريس سان جيرمان يمتد حتى 2023 وحسبما أفادت "ليكيب" فإن النادي ينوي دفع جميع رواتب السنة المتبقية في عقده بالإضافة إلى رواتب مساعديه الأربعة.

لكن تكمن المعضلة الحالية بحسب ما نوهت الصحيفة الفرنسية في 2 مليون يورو مكافآت كان من المقرر أن يتحصل عليها حال البقاء مع النادي.

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الجريدة ذاتها قد أوضحت قبل أيام أن إدارة باريس توصلت إلى اتفاق مع نادي نيس لتولي كريستوف جالتييه تدريب الفريق الباريسي خلفا لماوريسيو بوكيتينو.

وأضافت الصحيفة أن سان جيرمان اتفق على دفع مبلغ يقارب 10 ملايين يورو للحصول على خدمات مدرب نيس الحالي.

وأفادت بأن إتمام الصفقة يتوقف فقط على إعلان فسخ التعاقد مع بوكيتينو الذي يرتبط بعقد مع النادي الباريسي حتى يونيو 2023.

يذكر أن ماوريسيو بوكيتينو قاد باريس سان جيرمان خلال الموسم الحالي في 50 مباراة فاز في 32 وتعادل في 10 وخسر 8 مباريات وتوج بلقب الدوري الفرنسي.

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