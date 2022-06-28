ليكيب: 2 مليون يورو تعرقل رحيل بوكيتينيو عن باريس سان جيرمان

يرفض ماوريسيو بوكيتينو تسهيل عملية رحيله عن باريس سان جيرمان بعدما تم إبلاغه بالإقالة بحسب "ليكيب" الفرنسية.

عقد بوكتينيو مع باريس سان جيرمان يمتد حتى 2023 وحسبما أفادت "ليكيب" فإن النادي ينوي دفع جميع رواتب السنة المتبقية في عقده بالإضافة إلى رواتب مساعديه الأربعة.

لكن تكمن المعضلة الحالية بحسب ما نوهت الصحيفة الفرنسية في 2 مليون يورو مكافآت كان من المقرر أن يتحصل عليها حال البقاء مع النادي.

الجريدة ذاتها قد أوضحت قبل أيام أن إدارة باريس توصلت إلى اتفاق مع نادي نيس لتولي كريستوف جالتييه تدريب الفريق الباريسي خلفا لماوريسيو بوكيتينو.

وأضافت الصحيفة أن سان جيرمان اتفق على دفع مبلغ يقارب 10 ملايين يورو للحصول على خدمات مدرب نيس الحالي.

وأفادت بأن إتمام الصفقة يتوقف فقط على إعلان فسخ التعاقد مع بوكيتينو الذي يرتبط بعقد مع النادي الباريسي حتى يونيو 2023.

يذكر أن ماوريسيو بوكيتينو قاد باريس سان جيرمان خلال الموسم الحالي في 50 مباراة فاز في 32 وتعادل في 10 وخسر 8 مباريات وتوج بلقب الدوري الفرنسي.

video:1

اقرأ أيضا:

كواليس عرض قطر لـ بدر بانون

جيل فيسنتي يعلن رحيل سواريس ومساعديه

ماذا قال نصار العادلي عن هدفه الأسطوري

هاشم مستور يواصل الانحدار

اتفاق قريب بين مانشستر وبرشلونة