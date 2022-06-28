سيواصل في الدوري الممتاز.. ديسترو ينتقل إلى إيمبولي

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 - 14:54

كتب : FilGoal

ماتيا ديسترو - إيمبولي

أعلن نادي إيمبولي عن تعاقده مع ماتيا ديسترو قادمًا من جنوى في فترة الانتقالات الصيفية.

ماتيا ديسترو

النادي : إمبولي

ورحل ديسترو عن جنوى بعد هبوط الفريق للدرجة الثانية مع نهاية الموسم الماضي.

ووقّع ديسترو على عقد يربطه بـ إيمبولي لمدة موسم واحد، ليقود هجومه الموسم المقبل.

وبات ديسترو خامس الصفقات الصيفية لـ إيمبولي بعد انتداب جوليلمو فيتشاريو من كالياري، وليبراتو كاتشاتشي من سينت ترويندن الروماني، وبيتر ستويانوفيتش من دينامو زغرب، وسامويلي بيرسيان من بوردينوني.

وأنهى إيمبولي الموسم الماضي في المركز 14، فيما هبط جنوى باحتلاله المركز 19 -قبل الأخير-.

وسجل ديسترو 9 أهداف مع جنوى في الموسم الماضي، لكنها لم تكن كافية لبقاء الفريق الساحلي.

ديسترو (31 عامًا) بدأ مسيرته في ناشئي أسكولي وإنتر ميلان، قبل أن يلعب لـ جنوى عام 2010، ومنه انتقل إلى سيينا الذي برز معه ليرحل إلى روما في 2012.

ومر ديسترو عبر ميلان معارا، قبل أن ينتقل لـ بولونيا الذي انتقل منه إلى جنوى معارًا ثم بشكل نهائي.

وسجل ديسترو 23 هدفا في 87 مباراة خاضها بقميص جنوى إجمالا، كما صنع 3 أهداف.

ويمتلك ديسترو 8 مباريات دولية مع منتخب إيطاليا بين 2012 و2014، سجل خلالها هدفا وحيدا.

وتعاقد إيمبولي مؤخرا مع باولو زانيتي ليتولى مهمة تدريبه انطلاقا من الموسم المقبل.

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