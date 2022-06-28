سيواصل في الدوري الممتاز.. ديسترو ينتقل إلى إيمبولي

أعلن نادي إيمبولي عن تعاقده مع ماتيا ديسترو قادمًا من جنوى في فترة الانتقالات الصيفية.

ماتيا ديسترو النادي : إمبولي

ورحل ديسترو عن جنوى بعد هبوط الفريق للدرجة الثانية مع نهاية الموسم الماضي.

ووقّع ديسترو على عقد يربطه بـ إيمبولي لمدة موسم واحد، ليقود هجومه الموسم المقبل.

📣 𝐌𝐚𝐭𝐭𝐢𝐚 𝐃𝐞𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐞̀ 𝐝𝐞𝐥𝐥'𝐄𝐦𝐩𝐨𝐥𝐢 pic.twitter.com/C06fTRYhfG — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) June 28, 2022

وبات ديسترو خامس الصفقات الصيفية لـ إيمبولي بعد انتداب جوليلمو فيتشاريو من كالياري، وليبراتو كاتشاتشي من سينت ترويندن الروماني، وبيتر ستويانوفيتش من دينامو زغرب، وسامويلي بيرسيان من بوردينوني.

وأنهى إيمبولي الموسم الماضي في المركز 14، فيما هبط جنوى باحتلاله المركز 19 -قبل الأخير-.

وسجل ديسترو 9 أهداف مع جنوى في الموسم الماضي، لكنها لم تكن كافية لبقاء الفريق الساحلي.

ديسترو (31 عامًا) بدأ مسيرته في ناشئي أسكولي وإنتر ميلان، قبل أن يلعب لـ جنوى عام 2010، ومنه انتقل إلى سيينا الذي برز معه ليرحل إلى روما في 2012.

ومر ديسترو عبر ميلان معارا، قبل أن ينتقل لـ بولونيا الذي انتقل منه إلى جنوى معارًا ثم بشكل نهائي.

وسجل ديسترو 23 هدفا في 87 مباراة خاضها بقميص جنوى إجمالا، كما صنع 3 أهداف.

ويمتلك ديسترو 8 مباريات دولية مع منتخب إيطاليا بين 2012 و2014، سجل خلالها هدفا وحيدا.

وتعاقد إيمبولي مؤخرا مع باولو زانيتي ليتولى مهمة تدريبه انطلاقا من الموسم المقبل.

اقرأ أيضا:

كواليس عرض قطر لـ بدر بانون

جيل فيسنتي يعلن رحيل سواريس ومساعديه

ماذا قال نصار العادلي عن هدفه الأسطوري

هاشم مستور يواصل الانحدار

اتفاق قريب بين مانشستر وبرشلونة