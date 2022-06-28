وزارة الرياضة لـ في الجول: ما حدث مع علي زين كان خطئا.. وسيكرم على إنجازاته

كشف محمد فوزي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة عن أسباب عدم استقبال علي زين لاعب برشلونة في مطار القاهرة فور وصوله رغم تتويجه بدوري أبطال أوروبا لكرة اليد.

وقال فوزي في تصريحات لـ FilGoal.com: "أشرف صبحي وزير الرياضة تواصل على الفور مع علي زين ونقل له اعتزاز وفخر الدولة المصرية بما يقدمه من إنجازات وبقيمته كلاعب ورياضي كبير وأكد له أنه سيقيم له حفل تكريم كبير على إنجازاته مع برشلونة هذا الموسم".

وأضاف "ما حدث كان سوء تنسيق حيث أن ما وصل لنا كان بأن علي زين سيسافر إلى الجزائر مباشرة من أوروبا للمشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط ولن يعود إلى مصر أولا".

وتابع "سنقوم بعمل تكريم لعلي زين غدا في مسرح الجلاء قبل السفر للجزائر".

وكان علي زين قد كتب عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر : "من المحبط أن يتم إبلاغك باستقبالك في المطار كونك بطل مصري فائز بدوري أبطال أوروبا".

وأضاف "ثم يتم تجاهلك تجاهل تام ولا تجد من يستقبلك في المطار، برغم استفسار وزارة الشباب من الاتحاد لمعرفة موعد وصولي لاستقبالي".

وتوج برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الحادية عشر في تاريخه والثانية على التوالي. وتغلب برشلونة على فريق كيلسي البولندي برميات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 32-32. وضمن الفريق الكتالوني تأهله إلى كأس العالم للأندية المقرر إقامته في السعودية في أكتوبر المقبل بطلا لأوروبا. مشوار علي زين والانتقال إلى دينامو بوخارست

وانتقل زين إلى برشلونة يوليو الماضي قادمًا من صفوف الشارقة لمدة موسم فقط.

ووقع صاحب الـ35 عاما مع نادي دينامو بوخسارت لمدة موسمين أي حتى 2024.

وينضم زين إلى الثنائي المصري ممدوح هاشم وأحمد خيري اللذان يلعبان في صفوف الفريق الروماني الموسم الحالي.

وكان هاشم قد انتقل إلى صفوف دينامو بوخارست الروماني قادما من مونبيليه في صيف 2019 بعدما حقق بطولة دوري أبطال أوروبا مع الفريق الفرنسي.

بينما انضم خيري إلى صفوف دينامو بوخاريست الروماني صيف 2021 قادما من صفوف غريمه ستيوا بوخاريست.

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