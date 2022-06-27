المباراة الـ12 في الدوري.. إبراهيم نور الدين حكما لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم طاقم حكام مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الجولة 23 من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 48 نقطة من 22 مباراة.

أما سيراميكا كليوباترا فيتواجد في المركز العاشر برصيد 26 نقطة من نفس عدد المباريات.

وجاء طاقم التحكيم كالتالي:

حكم الساحة: إبراهيم نور الدين

حكم مساعد: سمير جمال

حكم مساعد: أحمد توفيق

حكم رابع: هشام القاضي

حكم فيديو: وائل فرحان

حكم فيديو مساعد: عمر فتحي

موسم إبراهيم نور الدين

أدار إبراهيم نور الدين 13 مباراة في الدوري ودوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

وأدار نور الدين 11 مباراة في الدوري و2 في دوري أبطال إفريقيا.

وتواجد إبراهيم نور الدين في مباراتين للزمالك، الأولى كانت أمام الجونة والثانية ضد الإسماعيلي وفاز فيهما بهدفين مقابل هدف واحد.

وستكون المباراة هي الأولى له لسيراميكا كليوباترا في الدوري هذا الموسم.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الإثنين 27 يونيو الجاري.

ويلعب اللقاء على استاد القاهرة.

وتبدأ المباراة في التاسعة والنصف مساء.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

وكان لقاء الدور الأول قد انتهى بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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