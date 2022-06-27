الرقم الأفضل لـ العشري في الدوري.. فيوتشر يهزم نفسه أمام طلائع الجيش

واصل طلائع الجيش نتائجه الإيجابية في الدوري المصري وحقق الفوز على فيوتشر بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ23 من المسابقة وأقيمت بملعب الأهلي we السلام.

ورفع طلائع الجيش رصيده إلى النقطة 36 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد فيوتشر عند النقطة 39 في المركز الرابع.

طلائع الجيش وصل لـ15 مباراة على التوالي دون خسارة في الدوري ليكسر رقمه القياسي كأطول سلسلة لا خسارة في تاريخه بالدوري (8 فوز و7 تعادلات).

والمدير الفني طارق العشري كسر رقمه الأفضل في سلسلة لا خسارة بعد ما قدمه موسم 2009-10، بقيادة حرس الحدود، عندما حقق 7 انتصارات و7 تعادلات من الجولة 17 وحتى نهاية الموسم.

ليصل إلى 15 مباراة متتالية دون هزيمة في الدوري.

وتظل أفضل أرقام طارق العشري على الإطلاق بتحقيق 11 انتصارا متتاليا موسم 2011-12 والذي لم يكتمل نظرا لإلغاء الدوري وقتها.

وجاء هدف فوز طلائع الجيش في الدقيقة 46 من المباراة من ركلة حرة مباشرة نفذها ميدو جابر داخل منطقة الجزاء، وقابلها غنام محمد لاعب فيوتشر بضربة رأسية ليسجل هدف فوز الفريق العسكري بالخطأ في مرماه.

وطالب لاعبو فيوتشر باحتساب ركلة جزاء لهم بعد سقوط مصطفى البدري داخل منطقة الجزاء.

لكن الحكم عاد لمراجعة اللعبة في الفيديو قبل أن يشير إلى استكمال اللعب وعدم وجود مخالفة.

ويلعب طلائع الجيش في المباراة المقبلة ضد منتخب السويس في كأس مصر، ثم ضد بيراميدز في الدوري.

بينما يلعب فيوتشر ضد إنبي في نصف نهائي كأس الرابطة ثم ضد الأهلي في الدوري.

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