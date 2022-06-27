كرة يد - علي زين: تم تجاهلي رغم الفوز بـ دوري الأبطال .. والوزارة استفسرت عن موعد وصولي

الإثنين، 27 يونيو 2022 - 23:25

كتب : FilGoal

علي زين مع لقب كأس ملك إسبانيا

وجه علي زين الفائز مع برشلونة بدوري أبطال أوروبا لكرة اليد رسالة بعد العودة إلى مصر.

وقال علي زين عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر : "من المحبط أن يتم إبلاغك باستقبالك في المطار كونك بطل مصري فائز بدوري أبطال أوروبا".

وأضاف "ثم يتم تجاهلك تجاهل تام ولا تجد من يستقبلك في المطار، برغم استفسار وزارة الشباب من الاتحاد لمعرفة موعد وصولي لاستقبالي".

ونشر زين صورة لقميص برشلونة موقع من لاعبي الفريق داخل برواز مكسور.

وتوج برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الحادية عشر في تاريخه والثانية على التوالي.

وتغلب برشلونة على فريق كيلسي البولندي برميات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 32-32.

وضمن الفريق الكتالوني تأهله إلى كأس العالم للأندية المقرر إقامته في السعودية في أكتوبر المقبل بطلا لأوروبا.

مشوار علي زين والانتقال إلى دينامو بوخارست

وانتقل زين إلى برشلونة يوليو الماضي قادمًا من صفوف الشارقة لمدة موسم فقط.

ووقع صاحب الـ35 عاما مع نادي دينامو بوخسارت لمدة موسمين أي حتى 2024.

وينضم زين إلى الثنائي المصري ممدوح هاشم وأحمد خيري اللذان يلعبان في صفوف الفريق الروماني الموسم الحالي.

وكان هاشم قد انتقل إلى صفوف دينامو بوخارست الروماني قادما من مونبيليه في صيف 2019 بعدما حقق بطولة دوري أبطال أوروبا مع الفريق الفرنسي.

بينما انضم خيري إلى صفوف دينامو بوخاريست الروماني صيف 2021 قادما من صفوف غريمه ستيوا بوخاريست.

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