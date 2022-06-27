العودة من حيث بدأ.. فيرناندينيو ينضم إلى أتليتكو باراناينسي
الإثنين، 27 يونيو 2022 - 23:23
كتب : FilGoal
عاد فيرناندينيو إلى فريق أتليتكو باراناينسي البرازيلي الذي بدأ فيه وتدرج في صفوفه خلال سوق الانتقالات الصيفية.
فيرناندينيو
النادي : أتليتكو باراناينسي
وانضم فيرنادينيو إلى أتليتكو باراناينسي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الفريق.
😍🌪️ Bem-vindo de volta, @fernandinho!
Welcome back, @fernandinho!
📸 José Tramontin/athletico.com.br #BemVindoFernandinho #WelcomeFernandinho pic.twitter.com/2MkzBmoWWX— Athletico Paranaense (@AthleticoPR) June 27, 2022
فيرناندينيو رفض رغبة مدربه بيب جوارديولا في الإبقاء عليه لموسم جديد، حسب فابريزيو رومانو صحفي سكاي سبورتس المتخصص في الانتقالات.
ومع نهاية الموسم المنقضي، أعلن البرازيلي رحيله من النادي بنهاية عقده بعد 9 سنوات قضاها بين جدرانه.
وشارك فيرناندينيو (37 عاما) الموسم المنقضي مع مانشستر سيتي في 33 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع ثلاثة آخرين.
وكان فيرناندينيو قد فاز بجائزة أقوى هدف في الدوري الإنجليزي في نسختها الأولى لموسم 2021-2022.
وجاء ذلك بفضل هدفه في شباك ليدز يونايتد، في المباراة التي انتهت بفوز سيتي بأربعة أهداف دون رد.
وقدرت قوة التسديدة بـ 117.6 كم/ساعة، في الفترة بين ترك الكرة لقدمه وعبورها لخط المرمى.
وتوج فيرناندينيو مع مانشستر سيتي بخمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي وستة في كأس إنجلترا بالإضافة إلى لقب في كأس الرابطة.
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