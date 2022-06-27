العودة من حيث بدأ.. فيرناندينيو ينضم إلى أتليتكو باراناينسي

الإثنين، 27 يونيو 2022 - 23:23

كتب : FilGoal

فيرناندينيو

عاد فيرناندينيو إلى فريق أتليتكو باراناينسي البرازيلي الذي بدأ فيه وتدرج في صفوفه خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وانضم فيرنادينيو إلى أتليتكو باراناينسي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الفريق.

فيرناندينيو رفض رغبة مدربه بيب جوارديولا في الإبقاء عليه لموسم جديد، حسب فابريزيو رومانو صحفي سكاي سبورتس المتخصص في الانتقالات.

ومع نهاية الموسم المنقضي، أعلن البرازيلي رحيله من النادي بنهاية عقده بعد 9 سنوات قضاها بين جدرانه.

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وشارك فيرناندينيو (37 عاما) الموسم المنقضي مع مانشستر سيتي في 33 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع ثلاثة آخرين.

وكان فيرناندينيو قد فاز بجائزة أقوى هدف في الدوري الإنجليزي في نسختها الأولى لموسم 2021-2022.

وجاء ذلك بفضل هدفه في شباك ليدز يونايتد، في المباراة التي انتهت بفوز سيتي بأربعة أهداف دون رد.

وقدرت قوة التسديدة بـ 117.6 كم/ساعة، في الفترة بين ترك الكرة لقدمه وعبورها لخط المرمى.

وتوج فيرناندينيو مع مانشستر سيتي بخمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي وستة في كأس إنجلترا بالإضافة إلى لقب في كأس الرابطة.

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