دورة ألعاب المتوسط - سيدات مصر يحصدن ذهبية تنس الطاولة بعد نهائي مثير ضد إيطاليا

الإثنين، 27 يونيو 2022 - 22:56

كتب : FilGoal

منتخب مصر لتنس الطاولة سيدات

فاز فريق منتخب مصر لسيدات تنس الطاولة بالميدالية الذهبية في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة في مدينة وهران في الجزائر.

وذلك بعد التغلب على منتخب إيطاليا في النهائي بنتيجة 3-2 في عدد المباريات.

ونجح منتخب مصر للسيدات المكون من الثلاثي مريم الهضيبي ودينا مشرف وهنا جودة في الفوز على منتخب إيطاليا ليتوج بالميدالية الذهبية.

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وذلك بعدما كانت نتيجة النهائي إلى التعادل 2-2 في عدد المباريات.

لتحسم هنا جودة البالغة من العمر 14 عاما المباراة الأخيرة لصالحها ضد الإيطالية نيكوليتا ستيفانوفا البالغة 38 عاما، وتقود المنتخب للفوز بالميدالية الذهبية.

وبذلك يرتفع رصيد مصر إلى 11 ميداليات، بواقع 3 ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضية و5 ميداليات برونزية.

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