عبد العال: الفوز على الجونة كان ضروريا.. وسنكمل طريقنا للبقاء

قدم علاء عبد العال الشكر إلى لاعبيه على المجهود الكبير الذي بذلوه من اجل تحقيق الفوز.

وفاز إيسترن كومباني على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الـ 23 من الدوري المصري الممتاز.

وقال عبد العال في تصريحاته لموقع النادي الرسمي: "المباراة كانت صعبة للغاية ولكن كل الشكر للاعبين الذين قدموا أداء جيد على الرغم من الغيابات والإصابات الكثيرة إلا أنهم كانوا رجالا وعلى قدر المسؤولية".

وتابع "الدعم الكبير الذي نتلقاه من مجلس الإدارة هو أهم عوامل النجاح والاستقرار".

وأضاف "الفريق تقدم خطوة جيدة في مشواره بالدوري والجميع قدم جهدا كبيرا من أجل تحقيق الفوز وسنكمل الطريق لنستمر في الدوري المصري الممتاز".

وبهذه النتيجة أصبح إيسترن في المركز قبل الأخير عند النقطة 16 بينما توقف رصيد الجونة عند النقطة 21 في المركز الرابع عشر.

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