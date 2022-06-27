مؤتمر النحاس: الفوز على فاركو جاء في التوقيت المناسب.. وسنعمل على إصلاح الأخطاء

شدد عماد النحاس المدير الفني للاتحاد السكندري على أن فريقه حقق انتصارا هاما على فاركو مشيرا إلى أنه سيؤثر بشكل إيجابي مستقبلا.

وأنهى الاتحاد السكندري سلسلة اللاهزمية الخاصة بفريق فاركو في الدوري المصري، وفاز عليه بهدف دون رد في الجولة الـ23 من المسابقة في المباراة التي أقيمت بملعب الإسكندرية.

وقال عماد النحاس في المؤتمر الصحفي: "حققنا انتصارا هاما في وقت مهم للغاية ليمنحنا الطمأنينة".

وأضاف "المباراة كانت صعبة للغاية أمام منافس لم يخسر في آخر تسع مباريات".

وواصل "لدينا مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات رغم بعض النواقص التي يعاني منها ولكن لدينا ثقة في المتواجدين دائما".

وتابع "أوجه الشكر إلى جماهير الاتحاد السكندري الذي يؤازرنا دائما ويحرص على دعمنا حتى في التدريبات".

واستطرد "الفوز سيجعل الجماهير تعود مرة أخرى بشكل أكبر إلى دعم الفريق، نعمل بشكل جيد مع الجهاز المعاون ونتطلع لعلاج مشاكل الدفاع".

وأردف "احترمنا المنافس الذي يملك مجموعة مميزة من اللاعبين وجهاز فني جيد، الشوط الأول كان مفتوحا من الطرفين ونجحنا في التقدم وحافظنا عليه الشوط الثاني".

ورفع الاتحاد رصيده إلى النقطة 28 في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري، ليرتقي 3 مراكز دفعة واحدة.

بينما تجمد رصيد فاركو عند النقطة 30 في المركز الثامن.

وتعد هذه الهزيمة هي الأولى لـ فاركو تحت قيادة نونو ألميدا المدير الفني الإسباني، الذي قاد الفريق في 9 مباريات.

ويلعب الاتحاد السكندري في الجولة 24 أمام سيراميكا كليوباترا.

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