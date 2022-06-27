مؤتمر النحاس: الفوز على فاركو جاء في التوقيت المناسب.. وسنعمل على إصلاح الأخطاء

الإثنين، 27 يونيو 2022 - 22:32

كتب : هاني العوضي

عماد النحاس - مدرب الاتحاد السكندري

شدد عماد النحاس المدير الفني للاتحاد السكندري على أن فريقه حقق انتصارا هاما على فاركو مشيرا إلى أنه سيؤثر بشكل إيجابي مستقبلا.

وأنهى الاتحاد السكندري سلسلة اللاهزمية الخاصة بفريق فاركو في الدوري المصري، وفاز عليه بهدف دون رد في الجولة الـ23 من المسابقة في المباراة التي أقيمت بملعب الإسكندرية.

وقال عماد النحاس في المؤتمر الصحفي: "حققنا انتصارا هاما في وقت مهم للغاية ليمنحنا الطمأنينة".

أخبار متعلقة
الاتحاد يُبطل مفعول فاركو ويكبد نونو ألميدا هزيمته الأولى في مصر للمرة الأولى في تاريخه.. الأهلي السعودي إلى الدرجة الثانية نسر إيجالو يطير بالزعيم.. الهلال بطلا للدوري السعودي

وأضاف "المباراة كانت صعبة للغاية أمام منافس لم يخسر في آخر تسع مباريات".

وواصل "لدينا مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات رغم بعض النواقص التي يعاني منها ولكن لدينا ثقة في المتواجدين دائما".

وتابع "أوجه الشكر إلى جماهير الاتحاد السكندري الذي يؤازرنا دائما ويحرص على دعمنا حتى في التدريبات".

واستطرد "الفوز سيجعل الجماهير تعود مرة أخرى بشكل أكبر إلى دعم الفريق، نعمل بشكل جيد مع الجهاز المعاون ونتطلع لعلاج مشاكل الدفاع".

وأردف "احترمنا المنافس الذي يملك مجموعة مميزة من اللاعبين وجهاز فني جيد، الشوط الأول كان مفتوحا من الطرفين ونجحنا في التقدم وحافظنا عليه الشوط الثاني".

ورفع الاتحاد رصيده إلى النقطة 28 في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري، ليرتقي 3 مراكز دفعة واحدة.

بينما تجمد رصيد فاركو عند النقطة 30 في المركز الثامن.

وتعد هذه الهزيمة هي الأولى لـ فاركو تحت قيادة نونو ألميدا المدير الفني الإسباني، الذي قاد الفريق في 9 مباريات.

ويلعب الاتحاد السكندري في الجولة 24 أمام سيراميكا كليوباترا.

اقرأ أيضا

10 غيابات في قائمة الزمالك لمواجهة سيراميكا

عرض من قطر لبدر بانون

عودة سداسي الأهلي

خطوة جديدة في مستقبل مرموش

الاتحاد السكندري الدوري المصري فاركو
نرشح لكم
العشري يحقق الأرقم الأفضل له في الدوري.. فيوتشر يهزم نفسه أمام طلائع الجيش عبد العال: الفوز على الجونة كان ضروريا.. وسنكمل طريقنا للبقاء ألميدا: لعبنا أصعب مباراة في الدوري ضد الاتحاد السكندري انتهت في الدوري - فيوتشر (0)-(1) طلائع الجيش.. فوز جديد للعشري الاتحاد يُبطل مفعول فاركو ويكبد نونو ألميدا هزيمته الأولى في مصر مهرجان أهداف.. إيسترن كومباني يترك المركز الأخير ويقتل الجونة في الـ+90 قائمة سيراميكا - شادي حسين وباسم مرسي ضمن اختيارات أحمد سامي لمواجهة الزمالك قائمة الزمالك - 10 غيابات للأبيض أمام سيراميكا كليوباترا
أخر الأخبار
العشري يحقق الأرقم الأفضل له في الدوري.. فيوتشر يهزم نفسه أمام طلائع الجيش 10 دقيقة | الكرة المصرية
كرة يد - علي زين: تم تجاهلي رغم الفوز بـ دوري الأبطال .. والوزارة استفسرت عن موعد وصولي 23 دقيقة | كرة يد
العودة من حيث بدأ.. فيرناندينيو ينضم إلى أتليتكو باراناينسي 25 دقيقة | ميركاتو
دورة ألعاب المتوسط - الميدالية الـ 12.. عبد اللطيف منيع يحرز فضية المصارعة الرومانية 41 دقيقة | رياضات أخرى
دورة ألعاب المتوسط - سيدات مصر يحصدن ذهبية تنس الطاولة بعد نهائي مثير ضد إيطاليا 52 دقيقة | رياضات أخرى
مونبلييه يضم التونسي وهبي الخزري بعد هبوط سانت إيتيان 58 دقيقة | ميركاتو
عبد العال: الفوز على الجونة كان ضروريا.. وسنكمل طريقنا للبقاء ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر النحاس: الفوز على فاركو جاء في التوقيت المناسب.. وسنعمل على إصلاح الأخطاء ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مفاجأة كبرى.. من يمثل مصر إفريقيا للموسم المقبل حسب لائحة الدوري 2 قرعة كأس مصر – الزمالك ضد الإسماعيلي وطريق ناري للأبيض.. والأهلي أمام المقاصة 3 مدرب الأهلي - من الاستحواذ والضغط إلى الدفاع السداسي.. كيف يلعب ريكاردو سواريس 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: "اسم مبهر" طلب 200 مليون جنيه.. وهذا سبب ابتعاد فيتوريا