للمرة الأولى في تاريخه.. الأهلي السعودي إلى الدرجة الثانية

الإثنين، 27 يونيو 2022 - 22:03

كتب : FilGoal

الأهلي السعودي

تأكد رسميا هبوط أهلي جدة إلى الدرجة الثانية في السعودية للمرة الأولى في تاريخه بعد التعادل دون أهداف مع الشباب في الجولة الأخيرة.

التعادل رفع رصيد الأهلي إلى النقطة 32 ولكن ذلك لم يكن كافيا للبقاء في الدوري.

وبهذه النتيجة، يهبط الأهلي إلى الدرجة الثانية للمرة الأولى في تاريخه.

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الأهلي لعب 30 مباراة في الدوري، فاز في 6 وتعادل 14 وخسر 10، سجل 38 هدفا واستقبل 43.

وسيتواجد الأهلي في الدرجة الثانية بجانب الحزم الذي تأكد هبوطه منذ وقت سابق.

وانضم لهما الفيصلي بعد الهزيمة من الهلال بهدفين مقابل هدف واحد، ليضمن الباطن بقاءه مستفيدا من المواجهات المباشرة

وسيترك الثلاثي مكانه للصاعدين الوحدة والخليج والعدالة.

وفاز الهلال بلقب الدوري السعودي للمرة الـ17 في تاريخه والثالثة على التوالي.

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